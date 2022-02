Une orgie de but, des retournements de situation à la pelle mais finalement un seul vainqueur, samedi au Wanda Metropolitano. Dans cette rencontre de la 24e journée, l'Atlético Madrid et Getafe en ont donné pour leur argent aux supporters présents pour ce derby madrilène. Dans ce match complètement fou, les Colchoneros ont assuré les trois points au bout du bout (4-3) mais ne se sont pas guéris après la défaite contre le Barça lors de la dernière journée. Qu'importe, Diego Simeone peut exulter, cette victoire permet de recoller à un point du podium, avec un match en retard à jouer mercredi contre Levante.

Néanmoins, cette victoire à l'arraché ne doit pas occulter tous les maux des champions d'Espagne en titre. S'ils ont déjà fait une croix sur un possible doublé, c'est avant tout à cause d'une fébrilité défensive loin d'être dans l'ADN de Simeone. En concédant trois buts, samedi, Jan Oblak est désormais allé chercher le ballon à 33 reprises dans ses filets depuis le début de la saison. La saison dernière, les Madrilènes n'avaient pris que 25 buts en 38 matchs. Un différentiel qui explique donc la méforme madrilène mais qui a offert ce scénario digne d'un film hollywoodien.

Simeone dans l'histoire de la Liga

Alors oui, il y a eu deux penalties accordés à Getafe et transformés par Enes Ünal (37e, 42e) mais le quinzième de Liga est loin d'avoir fait le court chemin vers le Wanda juste pour voir du pays. Entreprenants dès les premiers instants, les hommes de Quique Flores, applaudi par tout un stade pour ses services rendus aux Colchoneros avant l'ère Simeone, y ont toujours cru même en étant menés 2-0 après une demie d'heure de jeu et surtout contre le cours de ce même jeu, à l'image de la réduction du score de Mayoral (30e). Malgré un penalty raté par Luis Suarez (7e) en panne d'inspiration, l'Atlético a quand même trouvé les leviers pour s'offrir un matelas que l'on pensait confortable grâce à Angel Correa (20e) et Matheus Cunha (27e). On se trompait et la suite du premier acte l'a confirmé.

Getafe peut se mordre les doigts

La première mi-temps a été le théâtre de tels rebondissements que la seconde a paru presque fade tant il ne s'est pas passé grand chose. Pourtant, avec l'exclusion de Felipe, pour un attentat sur Arambarri, a donné la possibilité à Getafe d'espérer plus. Finalement, cette supériorité numérique pendant 30 minutes a eu pour effet d'endormir tout le monde. A 10, Diego Simeone a sûrement voulu jouer plus compact pour exploser en contre, espérant que son adversaire se montre joueur et attaque pour les trois points.

Il n'en a rien été puisque le club de la banlieue madrilène n'a tenté qu'une frappe en seconde période. A force de déjouer, Getafe s'est fait surprendre au pire des moments. Lancé suite à l'exclusion de Felipe, Mario Hermoso a joué les sauveurs (88e) sur un coup-franc et offert à "El Cholo" sa 235e victoire en Liga. Il fallait bien un tel scénario pour entrer dans le livre des records comme l'entraîneur étranger le plus victorieux du championnat espagnol. Une vraie nuit d'ivresse à confirmer dès mercredi avec le match en retard contre Levante.

