"Nous présenterons Raphinha et Dembélé cette semaine. Je suis plutôt content de tout ça." En deux phrases claires comme de l'eau de roche, Joan Laporta a confirmé aux journalistes locaux les bruits de couloir circulant depuis déjà quelques jours en Catalogne. Après les arrivées de Pablo Torre, Franck Kessié et Andreas Christensen, le FC Barcelone accueille deux dynamiteurs au sein de son vestiaire, et pas des moindres.

Si la venue du Brésilien de Leeds United était un secret de Polichinelle (Raphinha avait fait comprendre à son entourage que porter le maillot du Barça était son souhait numéro un), le dossier Ousmane Dembélé a pris du temps avant de trouver une issue favorable . Libre depuis le 1er juillet après cinq années passées au club, "Dembouz" fait donc le choix de repartir deux ans avec le maillot blaugrana sur les épaules. Pour attendre le meilleur et éviter le pire.

Quatre ans et demi de solitude

Repartir, le mot est lourd de sens dans l'optique de cette deuxième chance offerte à Dembélé. Repartir du bon pied, cette fois-ci. Arrivé du Borussia Dortmund en 2017 pour un montant de 105 millions d'euros sans les bonus, le gamin de 20 ans avait la responsabilité de succéder à Neymar dans les cœurs barcelonais. Président du club à l'époque, Josep Bartomeu avait validé ce transfert (et celui de Coutinho l'hiver suivant) avec le sentiment de réinvestir 222 millions d'euros de manière censée. Cinq ans plus tard, le bilan est décevant pour Dembélé : 32 buts et 34 passes décisives en 150 matchs avec le Barça. À titre de comparaison, l'international français avait inscrit 10 buts et 22 passes décisives en divisant par trois son total de rencontres au BVB.

Coutinho définitivement transféré à Aston Villa en mai dernier, Dembélé aurait pu connaître un sort similaire à la suite du changement de présidence. À six mois de la fin de son contrat, le Tricolore avait d'ailleurs reçu "deux offres de clubs qui étaient excellentes" selon les mots de Laporta, mais le joueur a dit non. Dembélé a connu la progressive déliquescence du club sous Ernesto Valverde, Quique Setién puis Ronald Koeman, a récolté les moqueries sur son loupé contre Liverpool en demi-finale de C1 2019 ou ses retards aux entraînements, sans oublier des convalescences à répétition (14 depuis sa signature, soit… 102 matchs manqués au total !). OK mais tout cela, c'est le passé. Et à moins d'utiliser une DeLorean, les échecs du passé doivent servir pour construire un meilleur futur. Voilà pourquoi désormais, Dembélé refait surface grâce au crédit offert par un homme : Xavi Hernandez.

Xavi : "Il peut être le meilleur du monde à son poste"

Très vite, la légende barcelonaise a pris Dembélé sous son aile. Trois semaines après la nomination du champion du monde 2010 au poste d'entraîneur du Barça, le quotidien Sport dévoile une confession du coach envers le diamant de Vernon. "À ce stade de ta carrière, la pire chose que tu puisses faire est de quitter le club. Je ferai en sorte que tu deviennes une référence." Face aux médias, Xavi ne dose pas ses éloges. "S'il travaille bien, il peut être le meilleur du monde à son poste, affirmait-il en février dernier. Il faut qu'on l'encourage, c'est un grand professionnel. Il a fait la différence. Du gauche, du droit, avec la dernière passe, il peut marquer. C'est le Dembélé que l'on veut voir." Deux semaines plus tard, le Barça s'impose largement à domicile contre Osasuna (4-0) avant d'aller en coller quatre au Real Madrid à Santiago-Bernabéu (4-0). Sur ces deux rencontres, Dembélé réalise quatre passes décisives et poursuit sa montée en puissance.

Dès lors, Xavi n'a pas changé de braquet. "Les supporters voient qu'il donne tout pour le maillot du Barça et ça, c'est une marque de respect envers eux. Le Camp Nou, tu ne peux pas le tromper de toute façon." Oubliés les sifflets liés à son absence de prolongation, Dembélé redevient désirable chez les Culés. De là à poursuivre l'aventure à Barcelone ? Pas si vite. À force de brosser son poulain dans le sens du poil, Xavi a fait passer son numéro 7 pour un étalon pur-sang. Logiquement, ces mots sont tombés dans l'oreille de Moussa Sissoko, agent du joueur, au moment d'une éventuelle prolongation de contrat. Dans une période où le Barça cherche à rééquilibrer ses finances, les négociations sont rapidement devenues complexes. La cause ? Les exigences du clan Dembélé, dont les détails sortis dans la presse, à savoir 200 millions d'euros sur cinq ans, 20 millions de commissions pour l'agent et 20 millions de prime à la signature, sont apparues pour le moins indécentes.

Performer plus pour gagner plus

À ce prix-là, le Barça ne comptait pas s'aligner. Ce n'est pas au moment où le club commence à sortir la tête de l'eau économiquement qu'il faut offrir des ponts d'or à tout-va. Et puis pour ne parler que du terrain dans son ensemble, les garanties sportives offertes par Dembélé, notamment liées à son état physique, n'étaient pas suffisantes pour une telle augmentation. Dès lors, la direction barcelonaise emmenée par Mateu Alemany n'a pas changé son fusil d'épaule et a laissé à Dembélé le temps de la réflexion pour accepter une baisse de salaire de 40% par rapport à son précédent contrat. Une technique finalement payante sur le long terme.

Cependant, un certain nombre de primes de rendement figureraient dans le nouveau contrat. Si ces bonus sont atteints, Dembélé pourrait se rapprocher de sa précédente rémunération estimée à 10 millions d'euros annuels. Performer plus pour gagner plus, voilà le tout récent deal gagnant-gagnant concocté entre l'ambitieux Dembélé et le prudent Barça. Que faut-il attendre de Dembélé jusqu'à 2024 ? Si voir un footballeur impliqué dans un projet commun pour construire une équipe capable de remporter un trophée serait un début, gagner tous les titres possibles et stopper la toute-puissance du Real Madrid à l'échelle nationale et européenne constituerait probablement une forme de finalité.

Mariage et 25 ans, l'heure de la raison ?

À ce propos, Dembélé a été apprenti aux côtés de Leo Messi et Luis Suarez au sein du vestiaire catalan. Autrement dit, l'ancien Rennais a évolué avec des attaquants indispensables dans le but d'en devenir un à son tour. Au mois de mai dernier, Dembélé a soufflé 25 bougies. En 2022, le champion du monde 2018 ne peut plus être considéré comme une promesse et doit assumer de facto un rôle de cadre pour apparaître suffisamment chevronné auprès de plus jeunes coéquipiers. À ce titre, son récent mariage pourrait lui donner une stabilité dans le privé qu'il ne connaissait pas autant par le passé. Longtemps sceptique, le Barça semble croire à cette métamorphose et le championnat espagnol serait ravi de compter dans ses rangs un crack devenu valeur sûre.

"Avec cette nouvelle signature, les avis sont divisés en deux, affirme Ángel Iturriaga, historien du FC Barcelone. Une moitié pense que son rendement n'a pas été suffisant par rapport à son prix et l'autre croit encore aux capacités de Dembélé à réussir au Barça. Xavi a été le principal moteur pour récupérer Dembélé, il a insisté auprès d'Alemany pour que cela aboutisse. En Espagne, la figure de Xavi est respectée. En cela, voir que l'entraîneur a un poids important dans les décisions sportives est un signe positif. Cela rappelle les années Guardiola où des choix polémiques avaient succédé à son arrivée. Aussi, ce deuxième passage de Dembélé au Barça ne lui laisse plus le choix : il doit briller pour rester dans le onze titulaire. La saison dernière, Ferran Jutglà ou Ez Abde étaient ses concurrents initiaux, cela lui assurait d'office une place de titulaire. Cette saison, Raphinha débarque, Ferran Torres et Ansu Fati seront là aussi. Même avec les faveurs de Xavi, Dembélé devra lutter."

De son côté, Dembélé n'a pas encore marqué la grande histoire du Barça comme ses prédécesseurs Ronaldinho ou Messi. Il n'est pas trop tard pour le faire, mais le temps est compté. Pour cela, il faut absolument oublier la case infirmerie et s'investir à fond dans le présent. Comme en 2018 et 2021, le dribbleur part avec du retard pour convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour la grosse échéance internationale au Qatar. Cela dit, Dembélé reste un candidat potentiel pour créer le déséquilibre au FC Barcelone comme chez Les Bleus. Et si Deschamps n'a pas encore trouvé l'alchimie parfaite pour le prochain Mondial, le Barça travaille à ce que l'avenir proche devienne radieux sous Xavi avec les arrivées potentielles de Jules Koundé et Robert Lewandowski. A priori, Joan Laporta a encore de l'appétit. C'est maintenant à Dembélé de montrer qu'il vaut mieux qu'un simple apéritif.

