L'Atlético continue sur sa lancée. Vainqueur une première fois contre le Celta Vigo la semaine passée (2-1), le club madrilène s'est cette fois-ci occupé d'Elche sur la plus petite des marges (1-0). Grâce notamment à un but de Correa (39e), les Colchoneros confirment leur bonne forme malgré quelques imperfections dans la rencontre. Cette victoire est notamment marquée par une solidité défensive sans faille.

Les Colchoneros efficaces

Très rapidement, les Colchoneros ont pris la possession du ballon. Une possession presque stérile malgré quelques occasions. Les quelques percées de Carrasco et Correa ont d'ailleurs à quelques reprises failli tromper Casilla qui a longtemps réussi garder ses cages inviolées.

Seulement, une erreur du gardien espagnol a permis à Correa de le passer pour finalement infliger une première sentence à Elche sur une superbe frappe de l'extérieur du pied (39e). Un but synonyme de victoire pour les Colchoneros qui n'auront pas besoin de plus pour gagner ce match.

Une équipe toujours aussi solide

La seconde période a été marquée par la solidité défensive de l'Atlético. Les Madrilènes, dont la spécialité est de garder le but à l'abri des moindres frappes ont démontré ce dont ils sont capables. Et même si quelques fois le ballon est passé, Oblak a veillé au grain. Quelques frayeurs auront cependant pu faire trembler Diego Simeone sur son banc, qui a notamment demandé l'appui du public en fin de match, plus d'un an après le dernier match avec ses supporters. Une victoire loin d'être parfaite mais qui démontre parfaitement l'objectif de l'Atlético cette saison : remporter une deuxième Liga consécutive. Prochain rendez-vous des champions en titre : Villareal dimanche prochain.

