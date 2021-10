Actuellement sur le banc du club qatari d'Al Rayyan, Laurent Blanc aurait pu, dans le passé, s'asseoir sur celui... du Barça. C'est du moins ce qu'a confirmé l'intéressé à la revue mensuelle espagnole Panenka. "Nous avons parlé deux ou trois fois avec Éric Abidal (...) Évidemment, c'était un rêve d'entraîneur une institution comme le Barça, mais cela ne s'est pas fait pour diverses raisons. Ce n'était pas le bon moment, ou quelqu'un pensait que je n'étais pas prêt. C'est la vie", a-t-il notamment confié. Avant de revenir plus longuement sur la situation actuelle du club catalan.

Pochettino : "Messi, ça fait 20 ans qu'on le voyait marquer contre nous"

"Je pense qu'ils ont fait des erreurs monumentales, a lâché l'ancien technicien du PSG. Monumentales. Pas seulement à cause de Messi, mais aussi à cause des quatre ou cinq dernières années. Ils ont perdu des joueurs incroyables, ce qu'un club comme le Barça ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas perdre Neymar ou Messi, car il est très difficile de les remplacer. Honnêtement, c'est incroyable pour le football français d'avoir Messi, Neymar et Mbappé dans le même Championnat. Le PSG est sur une autre planète, oui, mais, pour le Championnat français, c'est bien d'avoir ces joueurs."

Liga Incroyable mais vrai : Laporta espérait que Messi joue gratuitement au Barça 08/10/2021 À 08:59

L'Equipe. Mais son salaire pourrait augmenter s'il venait à rester a PSG, Pour rappel, Lionel Messi toucherait 30 millions d'euros annuels selon. Mais son salaire pourrait augmenter s'il venait à rester a PSG, dont la note pourrait avoisiner les 110 millions d'euros

Liga Camavinga : "Au Real, tout est grand !" 07/10/2021 À 15:33