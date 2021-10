Le FC Barcelone prépare l'avenir. Et pour qu'il soit certainement (un peu) plus rose que le présent, le club catalan se projette dans un tout nouveau Camp Nou. Une version 2.0 de celui actuel : plus moderne, plus récent et plus fonctionnel. Un projet nommé "The New Espai Barça" et dont les images ont été dévoilées dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Inauguré en 1957, le Camp Nou va donc subir un grand coup de frais, puisque les investissements sont estimés à 900 millions d'euros pour Barcelone. Un financement possible grâce à un prêt de 1,5 milliard d'euros sur 35 ans. Le Barça va notamment installer un toit, en plus de la construction d’une nouvelle salle dédiée aux sports d’intérieur, intitulée "Palau Blaugrana" et qui sera occupée par les autres équipes du club. La capacité du nouveau Camp Nou devrait être de 110.000 places, avec inauguration prévue d'ici quatre ans, en 2025.

Liga Xavi veut-il vraiment du Barça ? IL Y A 11 HEURES

De plus, cette nouvelle enceinte sera également écologique, puisque des panneaux solaires seront installés sur le toit, avec géothermie pour chauffer les installations. Autant dire que ce stade sera à la pointe de la technologie.

Liga Barcelone et Fati renversent Valence IL Y A UN JOUR