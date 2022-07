Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport

Liga Une enveloppe de 200 millions : comment le Barça pourrait réaliser ses rêves estivaux 02/07/2022 À 07:58

La cession de sa société commerciale pourrait ainsi rapporter entre 200 et 300 millions. Et le fonds américain Sixth Street a déjà racheté 10% des droits TV catalans pour un montant d'environ 207,5 millions d'euros alors que le Barça espère vendre les 15% restants pour 400 millions d'euros avant le 17 juillet, selon Mundo Deportivo. Des sommes coquettes, aptes à redonner un peu le sourire aux comptables d'un club en proie à d'importantes difficultés financières et endetté à plus de 1,3 milliard d'euros cet hiver.

Lewandowski est-il Barça-compatible ?

Avec ces ventes, le Barça résout ses soucis à court terme

J'espère que l'urgence et l'absence de plan ne nous feront pas commettre des erreurs que nous paierons plus tard très cher", a prévenu Ces opérations laissent cependant quelques questions en suspens et des nuages dans le ciel barcelonais, qui n'est pas très rassurant ces dernières années. "", a prévenu dans Marca Victor Font , ancien candidat à la présidence du Barça qui se félicite cependant de la vente des droits TV. Une menace pas très surprenante car il y a de quoi s'interroger sur ce qui se passe actuellement dans la capitale catalane.

Sur le court terme, le FC Barcelone s'offre certes la possibilité de respirer un peu mieux. Mais quid du long terme ? "Ce n'est pas une bonne opération mais le Barça n'a pas le choix", nous répond Ivan Cabeza, spécialiste espagnol de l'économie du sport et associé directeur chez Laudem Partners. "Avec ces ventes, le FC Barcelone résout ses soucis à court terme. Il se doit de compenser les pertes générées par la mauvaise gestion et la crise liée au Covid-19. Le club a aussi la nécessité de se plier aux exigences financières imposées et le besoin de recruter sans contraintes pour renouveler son effectif".

Xavi Crédit: Getty Images

Peu de marge d'erreur

Dans le rouge avec cette dette colossale et sa masse salariale en forme de boulet, le FC Barcelone ne peut se permettre de rester sans rien faire. Joan Laporta, le président des Blaugrana, est dos au mur avec des bilans comptables catastrophiques. Il a donc activé ces leviers économiques pour sortir la tête de l'eau en générant des revenus "extraordinaires". Mais en vendant ces actifs, le FC Barcelone ne risque-t-il pas d'hypothéquer son avenir en se privant de revenus réguliers dans quelques années ? "Cela va limiter le club s'il ne fait pas les choses correctement car il y a peu de marge d'erreur", prévient Ivan Cabeza.

Le FC Barcelone a cependant une chance dans tout cela : sa puissance financière. On ne parle en effet pas de n'importe quel club. Mais d'une institution mondialement connue qui a pu générer la somme record de 840 millions d'euros de revenus sur l'exercice 2018-2019, soit la saison avant la pandémie. Et même s'ils sont tombés au cinquième rang des clubs de football qui génèrent le plus de revenus en 2020-2021 selon le cabinet Deloitte (582 millions), les Blaugrana ont une "capacité très importante à générer des revenus" dixit l'économiste espagnol, qui se penche de temps en temps sur la situation du Barça pour El Confidential ou encore El Mundo.

Le futur défi du Barça pour ne pas voir son modèle remis en question

Cependant après cet été et ces décisions fortes, le club catalan va devoir se réinventer. Et trouver d'autres ressources pour compenser les pertes de revenus liées à ces différentes cessions. "Le défi va être de récupérer les revenus futurs que le Barça abandonne dans ces opérations. Il devra donc récupérer des revenus d'autres façons, se montrer inspiré dans la composition de l'effectif et contenir les dépenses", annonce Ivan Cabeza. Les nouvelles technologies ou encore les futures possibilités économiques liées à la rénovation du Camp Nou, dont la fin des travaux est prévue durant la saison 2025-26, sont des pistes éventuelles pour cela.

Le FC Barcelone marche cependant bien sur des œufs. Une nouvelle gestion hasardeuse ou un pari financier manqué pourraient d'ailleurs s'avérer catastrophique. Et forcer le Barça à changer en profondeur. "Il est vrai que le club ne peut pas échouer, car sinon le modèle de propriété du club (ndlr : avec les socios) est en danger", annonce Ivan Cabeza. Ce qui serait un vrai séisme en Catalogne.

