Miracle à Barcelone. Alors que l'Espanyol était sur le point de signer l'exploit face au Barça, Luuk de Jong, lancé à la 88e minute, a surgi dans les dernières secondes pour crucifier Diego Lopez le RCDE Stadium (2-2). Les Blaugranas, réduits à 10 après l'expulsion de Gerard Piqué, ne peuvent cependant pas se réjouir de cette égalisation inespérée, tant l'impression qu'ils ont perdu 2 points est forte. Ils récupèrent tout de même la quatrième place de la Liga à l'Atletico Madrid à la différence de buts.

Ad

Identité : Luuk de Jong. Profession : faire taire ses détracteurs. Sans cesse tancé, le buteur a encore tiré le Barça d'une affaire embarassante. Menés 2-1 après le but de Raul de Tomas après une grossière erreur d'Eric Garcia (64e), les Blaugranas sont passés en ultra-offensif. Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé et de Jong sont successivement sortis du banc pour apporter du sang neuf, et le coaching de Xavi s'est avéré payant. Sur un centre d'Adama Traoré, excellent dimanche soir, le Néerlandais a placé une tête hors de portée de Diego Lopez, sauvant un point du derby catalan (2-2, 96e).

Liga Gavi est déjà incontournable et, pourtant, il en a encore sous le pied IL Y A UN JOUR

Les lumières de Darder

On était loin d'imaginer un tel scénario lorsque Pedri a ouvert la marque dès la deuxième minute sur un bon service de Jordi Alba. Seul au second poteau, l'Espagnol a eu tout le loisir d'ajuster le portier de l'Espanyol (1-0, 2e). Le Barça paraissait infaillible, Traoré portant le danger à chaque fois qu'il partait balle au pied. L'ancien joueur de Wolverhampton a joué une partition majestueuse, qui aurait méritée d'être ponctuée d'un but, mais Lopez a détourné sa reprise de l'épaule (37e). C'est le moment choisi par Sergi Darder pour illuminer la rencontre. Servi à l'entrée de la surface sur l'action suivante, l'ancien Lyonnais a trouvé la lucarne de Marc-André ter Stegen d'une frappe brossée (1-1, 39e).

Darder s'est ensuite mué en passeur pour de Tomas (2-1, 65e). Le RCDE a laissé exploser sa joie, comme dix minutes plus tôt, lorsque l'arbitre avait annulé le but de Gavi pour une position de hors-jeu de Frenckie de Jonge (55e). Dans un match hâché, marqué par les nombreux cartons jaunes et les expulsions de Gerard Piqué et Nico Melamed en fin de rencontre, le FC Barcelone a finalement trouvé les ressources nécessaires. Dembélé, de retour sur les pelouses, a montré qu'il pouvait rendre de fiers services aux Blaugranas. Et de Jong a rappelé qu'il était capable de marquer dans les moments importants. Son quatrième but en championnat cette saison permet au club catalan de chiper la quatrième place à l'Atletico Madrid. Pas sûr, cependant, que le Barça puisse se satisfaire d'une telle performance à quatre jours de la réception de Naples en Ligue Europa...

Liga "Physiquement, c'est un animal, une bête..." : Adama Traoré, symbole du "nouveau Barça" 06/02/2022 À 19:22