Le Barça s'en est très bien sorti à San Mamés. En grande difficulté pendant 75 minutes, puis menés après un but d'Iñigo Martinez (50e), les Catalans ont arraché un point sur une superbe action de Memphis (75e). Un nul qui ne reflète pas vraiment la physionomie d'un match en grande partie dominé par les Basques, qui n'ont pas su se mettre à l'abri. Barcelone a affiché de grosses carences dans le jeu, et a perdu Piqué sur blessure. Eric Garcia a été expulsé.

Attendus au tournant après leur victoire contre la Real Sociedad (4-2), les Culés ont été dominés par une belle équipe de l'Athletic. Ce sont pourtant eux qui se sont offerts la première situation de la rencontre, mais après un excellent travail de Memphis côté droit, Braithwaite a complètement manqué le cadre (6e). Passée cette frayeur, ce sont les Basques qui ont affiché leur supériorité. Intéressants dans le jeu et agressifs au pressing, ils ont fait déjouer une équipe catalane en grande difficulté à la relance. Sancet a touché la barre (10e), et le poison Iñaki Williams a fait trembler plus d'une fois l'arrière-garde du Barça. Comme si cela ne suffisait pas, Gerard Piqué est sorti blessé (31e).

Le Barça longtemps malmené

A force de subir, Barcelone a logiquement fini par craquer. Araujo a miraculeusement sauvé les siens sur sa ligne (46e), mais Iñigo Martinez a finalement délivré un San Mamés qui retrouvait ses supporters. Le défenseur international espagnol a pris le dessus sur Eric Garcia sur un corner, avant de placer une superbe tête décroisée (1-0, 50e).

Un but qui n'a pas réveillé les Barcelonais, longtemps apathiques dans le jeu. Il fallait forcément un éclair de génie pour s'en sortir, alors les leaders techniques ont pris leurs responsabilités. Frenkie De Jong, d'un lob astucieux, a trouvé la barre (74e), avant que Memphis Depay ne prenne les choses en main. Servi sur la gauche, l'ancien Lyonnais s'est emmené le ballon de la poitrine avant d'égaliser d'une frappe surpuissante (1-1, 75e). Le Néerlandais s'est offert un joli but, son premier en compétition officielle sous la tunique blaugrana. Une juste récompense pour l'homme le plus en vue de l'attaque catalane.

Le calvaire d'Eric Garcia

Alors que l'on se dirigeait vers un match nul entre deux équipes émoussées, Eric Garcia a écopé d'un rouge logique pour un tacle à retardement sur Nico Williams (90e+3). La fin d'un long chemin de croix pour l'ancien défenseur de Manchester City, qui a vécu une soirée difficile. Courageux d'avoir disputé ce match (il a perdu son grand-père peu avant la partie), Garcia a été dominé sur le but basque. Nul doute qu'il y aura de meilleurs jours pour lui.

Là ne s'arrêtent pas les soucis d'un Barça en pleine reconstruction. Pedri, surutilisé par les différentes sélections espagnoles cet été, a logiquement flanché, et on ne peut pas dire que l'association Griezmann-Memphis-Braithwaite affiche pour l'instant une grande complémentarité. Ronald Koeman y verra plus clair lorsqu'il aura récupéré Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Sergio Agüero dans quelques semaines. De son côté, l'Athletic a réalisé un match prometteur et enchaîne un deuxième nul, après le 0-0 récolté à Elche.

