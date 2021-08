Griezmann sur le départ ? En marge de la présentation du latéral brésilien Emerson, Joan Laporta a été interrogé sur l'avenir d'Antoine Griezmann. Et si le président du FC Barcelone n'a pas concrètement déclaré vouloir vendre l'attaquant français, il n'a pas non plus évoqué son envie de garder le champion du monde 2018 à tout prix.

"Je ne veux pas me focaliser sur un seul joueur. Si nous n'arrivons pas à l'équilibre financier, on ne pourra pas recruter personne. Griezmann donne satisfaction à l'entraîneur. Maisla situation reste ouverte parce qu'il y a eu de l'intérêt de la part d'autres clubs. Si le marché n’offre pas de situation pour un départ, il a un contrat avec le Barça et ce dernier sera respecté", s'est contenté de répondre Laporta, laissant planer le doute sur ses véritables intentions.

Messi et Griezmann Crédit: Eurosport

Pourtant, l'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, et l'attaquant néerlandais Memphis Depay n'ont pas cessé de louer l'importance d'Antoine Griezmann en marge de la victoire de leur club face à Stuttgart ce week-end (3-0, deux passes décisives pour le Français). Une information qui est forcément parvenue aux oreilles des dirigeants de l'Athlético Madrid, qui souhaiteraient faire revenir le tricolore de 30 ans au sein de l'effectif des Colchoneros pour se donner des chances de garder leur titre de champion d'Espagne.

