Le plus grand club du monde n'y a pas échappé non plus. Comme toutes les écuries européennes, le Real Madrid a subi de plein fouet la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, comme le révèle son bilan annuel. La Casa Blanca a chiffré à près de 300 millions d'euros la perte de revenus depuis mars 2020. Florentino Pérez avait déjà évoqué une perte de 400 millions d'euros sur deux années , en avril dernier, au lendemain de l'annonce de la création de la Super Ligue.