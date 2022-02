À trois jours du choc face au PSG en Ligue des champions, le Real Madrid ne s’est pas rassuré sur la pelouse de Villarreal, samedi. Toujours privés de Karim Benzema, les Merengue ont signé un terne match nul à l’issue d’un match où chacune des deux équipes a eu sa mi-temps (0-0).

Carlo Ancelotti a tenté un coup de poker en titularisant Gareth Bale, absent des terrains depuis le mois d’août, mais le Gallois, malgré quelques occasions franches, n’a pas offert la victoire à son équipe. Au classement, le Real Madrid est toujours leader, avec quatre points d’avance sur Valence.

On n’avait plus vu Gareth Bale avec un maillot de foot sur le dos depuis de long mois. Et on ne l’a presque pas vu non plus lors de la première période entre le Real Madrid et Villarreal, exception faite d’un face-à-face remporté par Geronimo Rulli (42e). Il faut dire que les hommes de Carlo Ancelotti ont beaucoup souffert durant les quarante-cinq premières minutes. Incapables d’aligner les passes, encore moins de trouver leur attaquant gallois, ils ont reculé, notamment face aux débordements de Samuel Chukwueze. Ils auraient même pu concéder l’ouverture du score, sans un poteau qui a repoussé une frappe d’Arnaut Danjuma (18e) et une parade de Thibaut Courtois sur un tir d’Alberto Moreno (38e).

Un Real à deux visages

Au retour des vestiaires, les Madrilènes ont affiché de biens meilleures intentions, alors que Villarreal semblait avoir soudainement du mal à suivre physiquement. Hélas, rien ne leur a souri. Bale a à son tour trouvé la barre, après une bonne passe de Vinicius (56e). Il n’a pas trouvé plus de réussite quelques minutes plus tard, alors qu’il pensait pouvoir tromper Rulli d’un tir de l’extérieur du pied (64e). Le gardien de Villarreal s’est par ailleurs montré vigilant face à Vinicius (58e). En fin de match, Luka Jovic a cru libérer le Real. Lancé par Eden Hazard, il a réalisé le geste qu’il fallait avec un lob sur Rulli, mais son tir a heurté la barre (90e+2). Derrière, Serge Aurier a sauvé sur sa ligne face à Nacho…

Le Real Madrid se contentera de ce match nul, à l’issue d’une partie qu’il n’a pas vraiment maîtrisée, particulièrement avant la pause. Et il faudra que les joueurs de Carlo Ancelotti montrent un tout autre visage s’ils veulent ramener un résultat de leur déplacement périlleux sur la pelouse du Parc des Princes. Toujours leader de Liga, le Real vient néanmoins de signer deux nuls en trois journées, ce qui permet à Séville de se positionner dans son rétroviseur, à quatre petites longueurs. Une preuve que, sans Karim Benzema, ce Real n’est plus tout à fait impérial.

