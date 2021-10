Le Real Madrid tenu en échec. Trois jours après leur victoire au Camp Nou dans le Clasico (1-2), les Merengue n’ont pas réussi à confirmer face à la défense très bien organisée d’Osasuna. Peu inspirés ce mercredi soir, ils n’ont pu faire mieux qu’un nul (0-0), au stade Bernabeu à l’occasion de la 11e journée de Liga. La Maison Blanche compte désormais 21 points et se consolera avec la première place du classement récupérée, grâce à une meilleure différence de buts par rapport au FC Séville, au Betis et à la Real Sociedad.

Avec ses trois Français, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema présents au coup d’envoi, le Real Madrid a tout de suite pris le contrôle du jeu et s’est durablement installé dans le camp adverse. Mais l’équipe a dû faire face à un bloc défensif, articulé en 5-3-2, et bien regroupé dans ses 30 mètres. Les Merengue ont beaucoup misé sur des centres et sur des frappes de loin. Sans grande réussite.

Benzema touche le montant

Karim Benzema, longtemps dépourvu de munitions, a réussi à s’illustrer après la pause, dans la meilleure période de son équipe. On retiendra un une-deux avec Kroos dans la surface, terminé par un tir contré (53e) et son joli enchainement feinte du droit – frappe du gauche qui a heurté le haut de la transversale (62e). C’est probablement son partenaire Vinicius qui a été le plus en vue. Sa vivacité, sa percussion et ses dribbles sur le côté gauche ont parfois déstabilisé ses adversaires. Mais il lui a manqué un brin de justesse et de réussite dans le dernier geste.

Le Real a terminé la rencontre avec 17 tirs, dont seulement 3 cadrés. En face, Osasuna a tenté 7 frappes (0 cadrée). Mais les joueurs d’Arrasate auraient très bien pu réussir le hold-up par deux fois. Sur corner, quand Kike est surpris de voir le ballon lui arriver sur son pied dans les six mètres au deuxième poteau (36e). Et sur une centre d’Avila parti en contre, quand Moncayola a envoyé le ballon sur le poteau (50e). Deux actions qui peuvent faire dire au Real que ce nul n’est finalement pas un résultat si décevant.

