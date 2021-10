La course au titre sera au ralenti ce weekend en Liga. Si la Real Sociedad sera bien sur le pont, le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont eux au repos. Les deux premiers du championnat espagnol, qui comptent le même nombre de points en tête du classement avec la Real Sociedad, ont obtenu un report de leur rencontre. La raison ? La prolongation de la trêve internationale pour les joueurs sud-américains, qui les amoindrie et aurait pu fausser la donne. Et pour une question d'équité, le championnat espagnol a préféré accepter la requête des deux géants madrilènes.

Le Conseil Supérieur des Sports a validé la demande de report demandée pour les matches Real Madrid CF - Athletic Club et Granada CF - Club Atlético de Madrid. Cette demande répond au fait déjà connu de la prolongation par la FIFA de la période internationale des sélections de la CONMEBOL jusqu'au jeudi soir 14 octobre", L'Atlético d'Antoine Griezmann devait se rendre ce samedi à Grenade. Et pendant ce temps-là, le Real de Karim Benzema ou encore d'Eduardo Camavinga devait accueillir l'Athletic Bilbao. Mais il faudra attendre quelques semaines ou même quelques mois pour assister à ces matches. "", a expliqué la Liga dans un communiqué

Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Pas une première en Liga

Comme nombre de clubs en Europe, le Real et l'Atlético sont confrontés au retour tardif de leurs internationaux sud-américains. Cette situation trouve son origine dans l'accord donné par la FIFA mi-août de prolonger les trêves internationales des équipes du CONMEBOL pour rattraper le retard dans la campagne de qualification de la zone Amsud en raison de la pandémie du Covid-19. Une validation tardive. Après que les calendriers ont été fixés par les ligues.

Et si le PSG doit par exemple affronter Angers sans Marquinhos, Lionel Messi, Neymar ou encore Leonardo Paredes, la Liga préfère reporter les matches des Merengue et Colchoneros pour un souci d'équité alors que les deux clubs madrilènes seront sur le pont dès mardi en Ligue des champions, avec notamment un choc face à Liverpool pour les hommes de Diego Simeone. Ce n'est pas la première fois que ce cas arrive. Début septembre, les matches FC Séville-FC Barcelone et Villarreal-Alavés, comptant pour la 4e journée de Liga, ont été reportés à une date ultérieure.

