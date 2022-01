Football

LIGA - Mercato - Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n'importe quand"

LIGA - Le point de rupture a été franchi entre Ousmane dembélé et le FC Barcelone. A moins de six mois de la fin de son contrat, l'attaquant tricolore n'a toujours pas prolongé et le Barça ne l'accepte pas. Pour Maxime Dupuis et Martin Mosnier, le club catalan se met dans une position inconfortable et ne devrait pas opérer de la sorte. L'intégramité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:07:16, il y a 24 minutes