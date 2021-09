"manqué de respect". A peine parti du Barça, Miralem Pjanic règle déjà ses comptes. Prêté au Besiktas ce jeudi, le milieu de terrain bosnien s'est épanché sur son passage compliqué en Catalogne dans une longue interview donnée à Marca , ce vendredi. Et l'ancien de la Juve et de la Roma n'a pas épargné Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais de Barcelone, accusé d'avoir refusé toute forme de communication et de lui avoir

"M'a-t-on manqué de respect ? L'entraîneur, oui. [Il insiste.] Oui." Tels sont les mots de Pjanic, dans le très long entretien donné au quotidien madrilène. "Je ne m'attendais pas à une situation aussi compliquée, à tous les niveaux, explique-t-il. [...] C'était le bon moment [pour rejoindre le Barça]. Mais j'ai rencontré un entraîneur que je ne connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'il voulait exactement, il n'a pas essayé de m'expliquer les choses, de trouver une solution."

"Je n'avais jamais connu ça"

Loquace, l'ex-joueur de l'OL a visé Koeman sans le nommer : "Le temps passait mais la situation empirait, sans raison. D'après lui, je me comportais bien, j'étais très professionnel. [...] J'aurais préféré qu'on me dise les choses en face. La façon de communiquer était très étrange, je n'avais jamais connu ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. [...] Je me suis battu jusqu'à la fin. Je savais que si l'entraîneur restait, je devrais trouver une solution."

"C'était très difficile de savoir ce que cet entraîneur voulait de moi, a encore ajouté Pjanic. [...] C'est un coach très très très étrange, c'est la première fois que je vois une telle gestion. [...] Je me suis battu à l'entraînement, mais cette personne n'a jamais rien changé. C'était ça, le plus grave, et je pense que c'est un manque de respect." La porte du Barça lui est-elle malgré tout définitivement fermée ? "Je n'ai seulement pas eu de chance avec le coach. Mais le Barça reste le Barça…"

