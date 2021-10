Le FC Barcelone met les barbelés autour de Pedri. Englué dans une situation économique et sportive particulièrement délicate, le club catalan est tout de même parvenu à trouver un terrain d'entente avec le joueur et son entourage. Révélation de la saison précédente, brillant à l'Euro, le jeune milieu de terrain de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2026. Sa clause libératoire atteindrait le milliard d'euros, selon la presse espagnole. Un record.

Joan Laporta et sa direction avaient fait de l'avenir de Pedri un dossier prioritaire. Les grandes manoeuvres avaient été lancées au coeur de l'été, au bout d'une année remarquable où l'ancien joueur de Las Palmas aura brillé un peu partout, y compris à Tokyo en disputant la finale des Jeux Olympiques. Contraint de réduire ses dépenses et sa masse salariale, le Barça s'est tout de même résolu à faire l'effort pour revaloriser un joueur qui ne disposait plus d'un contrat en adéquation avec son statut.

Désormais, quiconque voudra s'offrir l'Espagnol sans négocier avec le Barça devra régler un milliard d'euros pour lever sa clause libératoire. Autrement dit, celui qui est parfois considéré à Andres Iniesta est maintenant intransférable. Ce pourrait bientôt aussi être le cas d'une autre pépite des Blaugrana : Ansu Fati.

Pedri mis en orbite par Busquets, ou le doux souvenir d'Iniesta

