En une soirée, le FC Barcelone pourrait s’être fait beaucoup de bien. Pour ses premiers pas depuis le départ de l’icône et superstar du club Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, le Barça a lancé de la plus belle des façons son championnat en triomphant (4-2) de la Real Sociedad avec un Memphis Depay brillant. Surtout, peut-être plus important encore, les dirigeants catalans devraient pouvoir compter sur le plan financier sur un coup de main des joueurs majeurs du club, comme l’a confirmé Gérald Piqué après la rencontre.

A nous de rendre au club tout ce qu’il nous a donné

"Je suis convaincu que dans les prochains jours ou semaines, les autres capitaines (Alba, Busquets) vont également parvenir à un arrangement avec le club concernant une baisse de salaire, affirmait le premier buteur du soir au micro de BarçaTV. Nous sommes tous ici chez nous, nous sommes au club depuis nos plus jeunes années, j’ai passé la majorité de ma vie à Barcelone et, maintenant, c’est à nous de rendre au club tout ce qu’il nous a donné".

Alors que l’on annonçait il y a quelques jours que certains, dont Alba, refusaient justement de baisser leur salaire, Piqué est revenu sur le timing de l’annonce de cette baisse.

"J’ai été le premier à baisser mon salaire car il fallait que les contrats de Memphis et d’Eric Garcia soient validés à temps pour le match de ce soir, mais j’ai discuté avec les trois autres capitaines (Busquets, Alba et Sergi Roberto) et nous nous sommes mis d’accord de trouver un arrangement", assure t-il. "Ilen fallait absolument un avant le début de la saison et ça a été moi mais tout le monde est concerné, tout le monde veut apporter sa contribution et aider le club". Y compris Jordi Alba donc.

Cela me dérange qu'on doute de mon engagement

Interrogé lui aussi à ce propos, le latéral gauche du FC Barcelone a tenu à répondre aux rumeurs qui l’accusaient de refuser cette baisse de salaire et de ne pas vouloir aider le club. "Mon intention a toujours été d'aider le club", rappelait-il pour MundoDeportivo avant de regretter tout ce qui a été dit qui pouvait inciter à penser le contraire.

"Ce qui me dérange, ce sont les mensonges et ce qu'on dit sur moi, mais je ne peux pas le contrôler. Je laisse toujours tout sur le terrain, mais mon engagement est incontestable. Quand des mensonges sont racontés, je ne peux pas les supporter. Je vais aider le club dans tout ce dont il a besoin. Demandez au président si cela est vrai ou non. Mon engagement est immense de ma part et je vais aider le FC Barcelone autant que possible. Cela me dérange qu'on doute de mon engagement". Le message a le mérite d’être clair : les finances catalanes vont pouvoir compter sur les stars des Blaugrana.

