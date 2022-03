Eden Hazard vit une saison très neutre avec le Real Madrid, et n'est pas non plus du rassemblement belge en cette trêve internationale, Roberto Martinez ayant décidé se passer de ses cadres comptant plus de 50 sélections. L'ailier des Diables Rouges va ainsi en profiter pour passer sur la table d'opération "dans les prochains jours", a indiqué le club espagnol ce vendredi.

Pas de nouvelle blessure pour l'ancien joueur de Chelsea, mais une intervention destinée à lui retirer une plaque qui lui avait été posée dans le cadre d'une ostéosynthèse, pour soigner son péroné droit, qu'il s'était fissuré en février 2020. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée et l'opération était prévue, mais Hazard va donc de nouveau être éloigné des terrains. L'ex-Lillois a pris part à 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, pour un petit but et deux passes décisives.

