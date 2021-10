Qu'est-ce qui a changé pour vous à Madrid ?

Eduardo Camavinga : Au Real, tout est grand ! C'est une autre dimension... Les installations sont grandes, il y a de grandes chambres pour dormir ! (...) Le jeu est plus technique, on fait des toros tous les jours (jeu de conservation du ballon, NDLR). J'aime beaucoup ce championnat, il y a moins d'impact physique, même si on prend quand même pas mal de coups. (Avec ses coéquipiers) J'ai été surpris, ce sont des joueurs humbles. Ils m'ont mis directement à l'aise. Ils ont même commencé à me faire des blagues. Même si je ne parle pas trop espagnol, c'était fun. Luka (Modric) et Karim (Benzema), ils m'appellent avec un autre prénom. C'est un secret, je ne vais pas le dire, mais ça veut dire que je suis déjà bien intégré. Karim m'a mis à l'aise. En plus on peut parler en français. Je suis à côté de lui à table. Il m'a expliqué comment ça se passait, dès que j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Et à table on rigole. Quand on rigole, c'est que ça se passe bien.

Vous revoilà en Bretagne, vous comptez garder des liens avec la région où vous avez grandi ?

Liga Un indice pour l'avenir : Xavi et Laporta ont renoué le contact IL Y A UNE HEURE

E.C : Ma famille va vivre avec moi à Madrid. Mes petits frère et soeurs sont à l'école là-bas. Ils vont tous vivre avec moi à Madrid. Il n'y a que mon père qui fait des aller-retours parce qu'il aime bien Rennes (...) Mais dès que j'aurai des jours de repos, je vais essayer d'y retourner (...) Jouer à Brest, ça va être spécial, même si ça ne va pas être mon stade. C'est sûr que les supporters bretons peuvent me manquer, mais il y a beaucoup de supporters partout et les Bretons je sais qu'ils ne me lâcheront pas

Benzema va-t-il remporter le Ballon d'Or ? "C'est un candidat crédible mais il ne peut pas gagner"

Vous voilà buteur avec les Espoirs et avec le Real, mais le 15 août, vous étiez déjà à Brest avec Rennes, en plein doute et même pas titulaire. Cela vous semble loin ?

E.C : Je ne sais plus combien de temps ça fait, il s'est passé tellement de choses ! (...) Avec les Espoirs, mon rôle n'a pas changé, je suis toujours le même. Ce n'est pas parce que j'ai signé au Real qu'ils vont me regarder avec des grands yeux. Il n'y a rien de plus. Je peux continuer à apporter mon expérience, et puis ma joie de vivre (...) Mais c'est sûr que l'objectif, c'est de retourner avec les A. C'est sûr et certain.

Liga Le Barça était "en faillite comptable" en mars selon son directeur général HIER À 13:43