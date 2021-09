Déjà bien installé dans l'histoire du Real Madrid et un peu aussi dans celle de la Liga, Karim Benzema a passé une nouvelle couche d'encre indélébile sur les pages qui le concernent dans ces livres historiques. Stoppé à 198 réalisations, l'ancien Lyonnais, arrivé en 2009 dans la Maison Blanche, a ce mercredi soir face à Majorque, écrasé 6-1, inscrit ses 199e et 200e buts en Liga. Une marque que seuls dix joueurs ont atteint désormais. Avant lui, la liste comprenait Messi (474), Cristiano Ronaldo (311), Zarra (251), Hugo Sánchez (234), Raúl (228), Di Stéfano (227), César (222), Quini (219) et Pahiño (211). Que du beau monde.

Un total que l'attaquant français ne pouvait qu'atteindre cette saison, tant son début d'exercice est incroyable. Après six journées en Liga, le Tricolore est impliqué sur quinze des 21 buts de sa formation, avec un total de huit buts inscrits pour également sept passes décisives délivrées. Ce nombre correspond au meilleur total d'implication dans des buts après les six premiers matchs de championnat au 21e siècle. C'est mieux que Lionel Messi en 2011-2012 (huit buts et cinq passes décisives) et que Cristiano Ronaldo en 2014-15 (treize buts et une passe décisive).

Benzema toujours plus dans la légende

A l'occasion de sa treizième saison sous les couleurs merengue, Karim Benzema, arrivé en provenance de Lyon en 2009 et aujourd'hui âgé de 33 ans, est définitivement entré dans une nouvelle dimension. Il a atteint cette barre des 200 buts en 389 rencontres disputées, avec également 111 passes décisives à la clé.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le Français a davantage pris de responsabilités, et sur les trois dernières saisons, il a atteint les 21 buts à deux reprises, en Liga, pour porter son total à 23 réalisations l'année dernière. Cette saison, ses statistiques incroyables, en ce début de nouvel exercice, se sont donc étoffées encore plus contre Majorque, avec une implication sur quatre des six buts des siens, soit un doublé, alors qu'un autre but lui a été refusé, et deux passes décisives.

Des offrandes qui ont trouvé, à chaque fois, Marco Asensio. L'attaquant espagnol, titularisé pour la toute première fois de la saison, a inscrit un triplé, le premier de sa carrière, face à son club formateur. Il est le sixième joueur espagnol à marquer un triplé pour le Real Madrid en Liga au XXIe siècle, le premier depuis Álvaro Morata contre Leganés en avril 2017. Un match qui ne pourra forcément que le relancer, après plusieurs saisons compliquées, et lui permettre également d'avoir davantage la confiance de son coach.

