De son court mandat au Barça, on ne se souviendra que du départ de Lionel Messi, de ses résultats embarrassants et de ses conférences de presse animées, parfois étranges. Venu pour renouer avec l'ADN du club, Ronald Koeman a été licencié mercredi de son poste d'entraîneur, un peu plus d'un an après y avoir été nommé. Il quitte donc le club sans avoir accompli sa mission. Sans avoir eu le temps d'y parvenir. Mais en ayant essayé. Et en laissant, quand même, un petit héritage.

Héritier de Johan Cruyff, ancien coéquipier de Pep Guardiola, le technicien néerlandais devait, par son pragmatisme, faire le lien entre la période la plus sombre du Barça et son renouveau. Il voulait "gagner en rendant les supporters heureux." Dire à ses joueurs "de prendre du plaisir en jouant au football". Il devait trouver l'équilibre entre la quête du jeu et celle des résultats. En était-il capable ? Peut-être faut-il d'abord se demander s'il en avait les moyens.

La jeunesse de nouveau au coeur du projet

Koeman a débarqué dans l'urgence sur un champ de ruines et le traumatisme de la plus lourde défaite de l'histoire du club en Ligue des champions, un 8-2 infligé par le Bayern. Pas de quoi donner du mou à un projet de relance qui en avait pourtant besoin. En un an et deux mois de mandat, le Néerlandais n'aura eu qu'un semestre de paix toute relative, compte-tenu du contexte dans lequel il a débarqué. Le retour de Joan Laporta à la tête du club, en début d'année dernière, avait déjà raccourci sa jauge de temps. Le départ de Messi, l'été dernier, encore plus.

Ses résultats dans les grands matches - en un mois et demi, le Barça s'est incliné face au Bayern, au Real et à l'Atletico - ne l'ont pas aidé non plus. Mais il aura au moins essayé, et peut-être même réussi, à remettre quelques bons ingrédients dans une recette qui ne se fait pas en un jour. Le technicien de Zaandam a remis la Masia et la jeunesse au centre du projet et tenu l'une de ses promesses. Pedri a été confirmé, Gavi s'est révélé, Nico Gonzalez a pointé le bout de son nez et d'autres, comme Eric Garcia ou Dest, se sont installés.

Grâce à moi, ce club a un avenir, disait-il Il n'y a pas que Pedri. Il y a encore quatre ou cinq jeunes de 18 ou 19 ans qui seront des joueurs fantastiques pour ce club dans trois ou quatre ans." Refaire de la formation une spécialité barcelonaise, c'était aussi une promesse de campagne de Laporta. Et sûrement le seul sujet autour duquel les deux hommes pouvaient s'entendre. , disait-il au milieu du moins de septembre, à NOS ." Refaire de la formation une spécialité barcelonaise, c'était aussi une promesse de campagne de Laporta. Et sûrement le seul sujet autour duquel les deux hommes pouvaient s'entendre.

Koeman n'a pas arrangé son cas

Ce n'était, en revanche, pas le cas pour le timing. "Il nous manque deux ans pour lutter contre des équipes comme Manchester City et Chelsea, soulignait Koeman dans cette même interview au média néerlandais, où il s'en était ouvertement pris aux propos de son président. Il faut accepter qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire." Souvent de manière très franche, parfois en filigrane, Koeman n'a jamais cessé de réclamer du temps. Il en a aussi perdu, de lui-même.

deux jours de tranquillité", en sachant pertinemment qu'il était déjà sur un siège éjectable. Avant cela, il avait fait grincer des dents ses supporters avec Regardez l'équipe, les joueurs : on doit jouer au tiki-taki ?" Deux jours plus tard, il débarquait en conférence de presse pour lire un communiqué rappelant que "la situation financière du club a un lien avec les performances sportives et vice-versa." Et partir sans répondre aux questions. Trop direct, trop transparent, trop piquant, Koeman n'a jamais rien fait pour arrondir les angles. Il y a dix jours, après un joli succès face à Valence, il s'était réjoui d'avoir gagné "", en sachant pertinemment qu'il était déjà sur un siège éjectable. Avant cela, il avait fait grincer des dents ses supporters avec une diatribe qui le suivra toute sa vie : "" Deux jours plus tard, il débarquait en conférence de presse pour lire un communiqué rappelant que "." Et partir sans répondre aux questions.

L'initiative n'avait été découverte par Joan Laporta que quelques minutes avant le début de la conférence de presse, selon les médias espagnols. La cohabitation ne pouvait donc pas aller beaucoup plus loin, même si les dessous financiers d'une séparation prématurée ont quelque peu retardé l'échéance. Koeman était la solution de secours. Il a essayé d'être un peu plus que cela. Place maintenant à l'héritier

