Le FC Barcelone n’y arrive plus à domicile. Les Catalans avaient l’occasion de prendre le large sur le Betis, 5e, dans un match en retard de la 21e journée dimanche au Camp Nou. Mais, surpris d’entrée de jeu par les pensionnaires de Vallecas, en tête dès la 7e minute après un enchaînement de classe signé Alvaro Garcia, les Blaugranas ont vainement lutté pour recoller à la marque, et perdu une opportunité en or de repousser Séville à trois longueurs, et surtout de consolider leur présence dans le top 4, synonyme de ticket pour la prochaine Ligue des champions (0-1). Avec sa deuxième victoire de l’année en Liga, le Rayo Vallecano remonte à la 11e place.

En manque de créativité depuis quelques semaines, les Catalans n’ont pas effacé leurs tares dimanche. Des difficultés dans la construction, souvent conditionnée aux arabesques du trop seul Ousmane Dembélé, ont habillé une prestation terne des Blaugranas. Cueillis à froid par Alvaro Garcia, buteur sur un bel enchaînement, consécutif à un jeu en triangle et un ballon délicatement délivré par la patte gauche d’Isi Palazon (7e), les Catalans ont eu un mal fou à emballer la partie.

Un seul tir cadré pour le Barça en première période

De son côté, le promu n’a pas pour autant verrouillé le jeu une fois devant au score. Agressifs et placés haut dans le camp adverse, les Franjirrojos ont contraint les Barcelonais à reculer, incapables de franchir le premier rideau madrilène.

Quelques situations intéressantes à négocier pour Pierre-Emerick Aubameyang (28e, 35e), un Jordi Alba volontaire (25e), et une frappe de Gavi sur la barre (42e) ont noirci une fiche de statistiques qui n’a affiché qu’un tir cadré en faveur des Barcelonais à la pause. Pas mieux pour les Castillans, qui se sont longtemps contentés de leur seul tir cadré pour repartir du Camp Nou avec une deuxième victoire sur l’année civile en Liga.

Trois revers de rang au Camp Nou, une première depuis 24 ans pour le Barça

Timide et sans idées, le club culé a mis davantage de zèle à contester les multiples gains de temps de Stole Dimitrievski qu’à enflammer des tribunes à l’ambiance feutrée. Il a fallu le dynamisme des entrants pour accentuer la menace sur les buts du portier macédonien du Rayo. Mordant, Memphis Depay s’est signalé (70e, 76e) mais est souvent tombé sur Dimitrievski (80e). A l'autre bout du rectangle vert, Marc-André ter Stegen s’est offert une belle frayeur en loupant son contrôle (74e) et le poteau gauche est venu repousser un enroulé de Pathé Ciss (90e+10).

Entretemps, les visiteurs ont récolté une floppée de cartons et énervé tout le banc blaugrana après un imbroglio sur la sortie d’Isi Palazon, longtemps au sol à cause d'un coup de crampon involontaire de Luuk de Jong (81e). Les Culés ont bien cru tenir un penalty, mais le VAR a jugé qu’il y avait hors-jeu de Gavi avant qu’il ne se fasse bousculer dans le dos par Alejandro Catena (90e), par ailleurs héroïque sur sa ligne dans les ultimes secondes devant une tentative à mi-hauteur de Dembélé (90e+13).

Avec toutes ces péripéties, le quatrième arbitre a annoncé un temps additionnel à rallonge (onze minutes !). Les percussions d’Adama Traoré n'y ont rien changé (90e+2), et Barcelone enchaîne une troisième défaite à domicile, toutes compétitions confondues. Une première depuis 24 ans (1998). En face, le Rayo a signé le deuxième succès de son histoire au Camp Nou après celui décroché en 2000.

Le club de Vallecas devient même le quatrième promu de l’histoire à s’imposer lors de ses deux confrontations en championnat contre le Barça. Des Catalans peu inspirés qui devront encore ferrailler pour assurer le top 4. Le choc dans deux semaines contre le Betis (5e), pointé à six longueurs, s’annonce crucial. Histoire de ne pas sacrifier une seconde partie de saison globalement enthousiasmante.

