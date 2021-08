Il y a d'abord eu le déchirement. Celui du départ de Sergio Ramos, parti rejoindre le Paris Saint-Germain après sa non-prolongation dans un club qu'il avait rejoint il y a 16 ans. Puis une autre séparation, cette fois plus en douceur, même si pas tout à fait actée. Celle avec Raphaël Varane, qui laisse dix ans de "madridisme" derrière lui pour relever un nouveau challenge du côté de Manchester United . Et à l'arrivée, un grand vide dans la défense du Real Madrid. Ils étaient des quatre derniers sacres merengues en Ligue des champions…

Il faudra donc faire sans ce qui était l'une des meilleures paires d'Europe ces dernières années. Le Real avait anticipé la fuite de ses tauliers en bouclant dès la fin mai l'arrivée remarquée de David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich. Puis Nacho Fernandez a prolongé son bail d'une saison début juillet. Reste Eder Militao, qui a pris du galon lors du dernier exercice, après des débuts compliqués, et le jeune Jesus Vallejo (24 ans), prêté ces dernières saisons et qui n'a jamais eu l'occasion de disputer une saison pleine avec le Real. Ce dernier a clamé son envie de s'installer cet été, alors que Victor Chust (21 ans) a lui été prêté. L'ancien capitaine du Castilla avait été lancé par Zinedine Zidane la saison dernière.

Alaba en charnière pour commencer ?

En attendant de savoir si le club de Florentino Pérez s'activera avant la fin du mercato, voilà pour le tableau d'ensemble niveau effectif. Très polyvalent, Alaba est a priori bien parti pour être le numéro 1 de cette charnière, comme l'a suggéré sa titularisation aboutie à ce poste contre l'AC Milan en match de préparation. "Le secret de mon adaptation, c'est l'équipe. Tous mes coéquipiers m'ont réservé un excellent accueil et c'est très agréable de faire mes débuts avec Madrid. Je me suis senti très à l'aise dans le match et je suis très heureux du match et de ce début", avait-il alors réagi.

Son utilisation a fait parler à son arrivée - et risque de continuer à le faire dans les prochaines semaines - puisque son volume de courses fait de lui un excellent latéral gauche, et sa qualité technique un milieu de terrain fiable, un secteur qui pose lui aussi question dans la capitale espagnole en cette période de reprise. Mais pour le moment, c'est en défense centrale qu'il sera probablement attendu. Comme au Bayern lors des deux derniers exercices.

Derrière, le couteau suisse Nacho a un temps d'avance sur Militao en termes d'expérience, même si le premier devrait être décalé dans le couloir droit samedi, en attendant le retour de Dani Carvajal. Quoiqu'il en soit, on connaît l'identité des trois nouveaux hommes forts du Real en défense centrale. Ce qui, pour le moment, ne représente pas une assurance tous risques : Alaba a joué plus de match comme latéral que comme central en carrière, et les deux autres n'ont jamais vraiment bousculé la hiérarchie ces dernières saisons.

Le soldat Nacho, l'interrogation Militao

Nacho et Militao ont pour eux leur excellente fin de saison dernière . Mais le niveau plafond du premier, 31 ans, est connu. Quant au second, la question est de savoir s'il a surperformé ces derniers mois, ou s'il parviendra à garder ce niveau sur la durée.

On peut, aussi, voir le verre à moitié plein : Alaba a la carrure d'un futur leader, Militao le potentiel d'un excellent défenseur et Nacho la fiabilité d'un soldat. Carlo Ancelotti, lui, est optimiste. "Cet effectif me plaît beaucoup. C'est un bon mélange de vétérans et de jeunes qui ont envie", a-t-il déclaré en conférence de presse vendredi.

Les jeunes, le technicien italien en aura justement besoin dès samedi, puisqu'il devra se passer de Marcelo et Ferland Mendy, blessés, pour cette première journée. C'est donc le jeune Miguel Gutierrez qui débutera dans le couloir gauche, en attendant de savoir qui sera le titulaire du poste. Il n'y a donc pas que dans l'axe que la défense madrilène pose question. Le chantier d'Ancelotti est conséquent.

