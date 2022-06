On savait le PSG plus qu'intéressé et à la lutte jusqu'au bout contre le Real Madrid pour s'assurer les services d'Aurélien Tchouaméni. Au final, c'est la Maison Blanche qui a raflé la mise, et ce malgré l'intervention d'un certain Kylian Mbappé. En effet, Tchouaméni a profité de sa présentation à la presse ce mardi pour dévoiler que l'attaquant du PSG l'a sondé pour qu'il le rejoigne au sein du club de la capitale.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

"Kylian a décidé de rester à Paris, sachant que je quitterais probablement Monaco. Il voulait savoir si je pouvais aller au PSG, mais je lui ai dit que mon premier choix était le Real Madrid et il a parfaitement compris. Je viens dans la meilleure équipe du monde et je n'ai pas peur de la compétition. Je dois prouver ma qualité et je suis impatient de le faire" a détaillé le néo-Madrilène.

Mbappé n'est d'ailleurs pas le seul Bleu a avoir tendu la main à Tchouaméni pour motiver son transfert. À en croire les dires du joueur formé à Bordeaux, Eduardo Camavinga et Karim Benzema se sont également impliqués pour le convaincre et le rassurer sur sa nouvelle vie en Espagne : "Camavinga m'a parlé rapidement dès que les informations sont sorties dans la presse." Quant à Benzema : "C'est le meilleur joueur du monde, quand les négociations avançaient, il m'a écrit pour me proposer son aide et me parler du club".

Je n'ai pas hésité une seconde

Et quand lui a été demandée la façon dont il avait fait son choix entre Paris et le Real, la réponse a été claire : "C'est vrai que j'avais la possibilité de choisir, mais dès que j'ai appris que Madrid était intéressé, je n'ai pas hésité une seconde. Je veux laisser ma marque dans l'histoire du football et il n'y a pas de meilleure équipe pour cela que le Real Madrid" a expliqué le néo-international français.

Des déclarations qui doivent faire chaud au cœur de Florentino Pérez, quelques semaines après avoir été mis en échec par le PSG sur le dossier Kylian Mbappé. Parvenir à signer le jeune milieu de terrain français de 22 ans, à qui est promis un grand avenir, était aussi une manière de sauver la face.

Le président des Merengues a d'ailleurs profité de la présence des journalistes pour glisser un petit tacle discret aux dirigeants parisiens : "Félicitations car tu vas réaliser ton rêve de jouer au Real Madrid. A 22 ans, tu avais l'opportunité de choisir et tu as choisi ce club qui a gagné 14 Coupes d'Europe. A partir de maintenant, tu vas vivre des émotions intenses". De bonne guerre.

