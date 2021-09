Après trois saisons mitigées à l'AS Rome, Javier Pastore va rebondir en Liga. Libéré par le club romain ce mardi , l'ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est officiellement engagé avec le CF Elche, actuel 15e de Liga. L'Argentin a signé pour une saison avec le club espagnol, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce samedi.

Gêné par des blessures, au mollet et à la cheville notamment, "El Flaco" ne s'est jamais imposé à la Roma, après trois saisons en dents de scie. José Mourinho, le nouvel entraîneur des Giallorossi, ne comptait d'ailleurs plus sur lui pour l'exercice 2021-2022. Dix ans après avoir rejoint le PSG pour 42 millions d'euros, Pastore rejoint donc Elche dans un relatif anonymat. A 32 ans, on l'attendait autre part.

