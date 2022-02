Mission accomplie pour l’Atlético de Madrid. En s’imposant ce samedi face au Celta Vigo grâce à un doublé de Renan Lodi sur deux passes de Geoffrey Kondogbia (2-0), les Colchoneros mettent la pression sur Barcelone et le Betis dans la course à la Ligue des champions. Le champion en titre grimpe provisoirement à la 4e place et revient à un point du podium en attendant les matches de ses concurrents dimanche.

Plus d'infos à venir...

