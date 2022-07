Partir en tournée de matches amicaux de préparation sans son entraîneur, c'est cocasse. Et c'est la mésaventure qui est arrivée au Barça. Xavi n'a pas voyagé samedi avec le reste de l'équipe aux États-Unis, où les Blaugranas doivent disputer une série de matches amicaux de présaison, en raison d'un souci administratif, a avancé la presse catalane samedi. Selon Mundo Deportivo, le technicien s'était rendu trois fois en Iran quand il était encore joueur au club qatarien d'Al Sadd, et les États-Unis exigent d'obtenir une autorisation spéciale pour toute personne ayant précédemment voyagé dans ce pays. Xavi a d'ailleurs disputé le dernier match de sa carrière de joueur à Téhéran.

Selon les médias espagnols, le Barça s'est rendu compte du problème vendredi, et pensait avoir trouvé une solution. Mais une fois arrivés à l'aéroport, Xavi n'a pas été autorisé à entrer dans l'avion, et l'équipe a dû voyager sans son entraîneur. Le club règlera donc ce souci administratif lundi et Xavi pourra rejoindre l'équipe à Miami lundi soir. Il devrait pouvoir diriger la dernière session d'entraînement de la formation catalane avant le match amical contre l'Inter Miami au Lockhart Stadium, le 19 juillet (19h30 heure locale, 20 juillet à 01h30 heure de Paris).

Pour la tournée aux Etats-Unis, Xavi a convoqué tous les joueurs, hormis ceux qui sont en instance de départ : Oscar Mingueza, le gardien Neto, Samuel Umtiti, Riqui Puig et Martin Braithwaite. Raphinha, Andreas Christensen et Franck Kessié font aussi partie du voyage... mais pas Robert Lewandowski, qui devrait rejoindre l'expédition blaugrana sur le sol américain dans les prochains jours, selon les médias catalans.

(Avec AFP)

