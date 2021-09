Marca et As font leur Une sur lui). Ce mercredi, l'ancien Lyonnais a pourtant encore fait fort. Très fort même. Mais où va-t-il s'arrêter ? A 33 ans, Karim Benzema étonne encore. Mais paradoxalement et même si un éditorialiste de Marca estime qu'il mérite le "Ballon d'Or" , il n'y a pas d'emballement en Espagne. On loue juste ses performances et son efficacité détonante. Sans en faire trop. La force de l'habitude, direz-vous. Après la démonstration de force du Real Madrid face à Majorque (6-1), les médias espagnols se concentrent ainsi notamment sur le retour au premier plan d'Asensio (etfont leur Une sur lui). Ce mercredi, l'ancien Lyonnais a pourtant encore fait fort. Très fort même.

Face à Majorque, Karim Benzema a planté deux nouveaux buts. Histoire d'atteindre le stade des 200 réalisations en Liga ! Il marque encore un peu l'histoire en devenant le 10e joueur à franchir cette barre incroyable. Mais il a aussi délivré deux passes décisives pour poursuivre son début de saison canon. Sur les six premiers matches de la saison en Liga, il est déjà impliqué sur 15 buts, avec 8 réalisations et 7 passes décisives ! Et là encore, il franchit un nouveau palier.

Il est complet à tous points de vue

Depuis le début du 21e siècle, personne n'a réussi un tel début de saison en Liga ! Ce qui veut dire que Benzema parvient à faire mieux que les extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont pourtant affolé les compteurs pendant tant d'années sur les pelouses espagnoles. Après six journées, Messi s'était "contenté" d'être impliqué sur 13 buts lors son meilleur début de saison (8 buts et 5 passes en 2011-2012) et Cristiano Ronaldo était lui monté à 14 lors du début de l'exercice 2014-2015 (13 buts et 1 passe). Impliqué dans un but à chaque sortie en Liga, Benzema réalise une entame plus prolifique. Et c'est juste bluffant.

Encore une fois. Car les années passent et Karim Benzema semble toujours parvenir à faire mieux pour nous étonner. Devenu le leader de l'attaque merengue depuis le départ de CR7, KB9 assume parfaitement son rôle. Et si dans le passé – à une époque où il a dû se mettre au service du talent du Portugais - certains lui reprochaient de ne pas être assez décisif devant le but malgré son activité, il fait aujourd'hui l'unanimité.

"Karim a marqué huit buts et cela peut nous faire oublier à quel point, il joue bien. Il est complet à tous points de vue", a salué Ancelotti. Car oui, Benzema ne se contente pas d'être décisif devant le but adverse. Il participe aussi toujours à l'animation madrilène. Mais aujourd'hui, c'est presque un détail qui n'en est pourtant pas un.

