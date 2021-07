Est-ce un véritable échange ?

C’est le retour de la bidouille fiscale. Déjà appliqué avec la Juventus l’été dernier concernant Miralem Pjanic et Arthur, le maquillage des comptes semble parti pour revenir à la mode cet été au Barça. L’idée est simple : les joueurs sont vendus séparément, surévalués si possible, pour permettre de gonfler les chiffres dans les bilans fiscaux et repasser, fictivement, dans le vert.

Pas autorisé en Espagne, l’échange sec sera donc un tour de passe-passe, où la Ligue espagnole a promis de veiller au grain quant à la juste valorisation des joueurs. Selon la presse catalane, le prix d’Antoine Griezmann serait valorisé aux alentours de 70 millions, soit le coût restant de l’amortissement de son transfert XXL en 2019 (120 millions d'euros + 20 millions de salaire en 2020-21). En conséquence, Saul Niguez serait estimé à une hauteur similaire… Vous avez dit maquillage de comptes ?

Liga 300 millions de pertes en un an : Le Real aussi a beaucoup souffert pendant la crise IL Y A 16 HEURES

Quelles sont les dernières conditions à lever ?

A en croire la presse espagnole, elles ne sont plus si nombreuses. Sport se montrait formel mercredi : les deux clubs et les deux joueurs sont d'accord. Les dernières informations concernant Antoine Griezmann (notamment une baisse de salaire) semblent bien confirmer l'intérêt de l'attaquant tricolore pour un retour au Metropolitano. Reste encore à trouver les derniers détails de la formule gagnante.

Mundo Deportivo évoquait mercredi la volonté du Barça d'obtenir une rallonge de 15 millions d'euros. Catalunya Radio indique pour sa part que deux joueurs (Renan Lodi et Mario Hermoso) pourraient être ajoutés au deal pour combler des manques dans l'effectif catalan. Une option pragmatique mais incohérente vis-à-vis de la volonté, et de la nécessité, des Blaugrana de diminuer leur masse salariale.

Est-ce une régression pour Griezmann ?

C’est d’abord un soulagement. Deux ans après, force est de constater que rien ne se sera déroulé comme prévu en Catalogne et que son transfert restera une erreur majeure dans sa carrière. Mais en 2019, Griezmann était à un tournant. Il a tenté le coup mais n’en ressort pas grandi malgré une attitude toujours irréprochable. Le voilà donc proche d’un retour dans le club qui l’a mené au sommet.

Dans la géopolitique européenne, passer du Barça à l'Atlético ressemble à un déclassement. Mais, d’un point de vue personnel, c’est une renaissance qui peut attendre Griezmann. Avec Diego Simeone, il pourrait redevenir ce maître à jouer qui a porté les Colchoneros jusqu’aux sommets européens. Créature parfaite d’El Cholo, il devrait retrouver un club, un effectif et un coach qu’il connaît sur le bout des doigts et donc une stature plus à même de refaire de lui un joueur qui compte. Son rêve de Ballon d’Or ne passera sans doute jamais par le Wanda Metropolitano mais l’essentiel est désormais ailleurs pour lui.

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

Saul Niguez, ça vaut quoi ?

Élément incontournable du "Cholismo" de Diego Simeone, l'international espagnol sort d'une saison contrastée. Si l'Atlético de Madrid a retrouvé le sommet de la Liga, son milieu de terrain a peiné à influer autant sur le jeu de son équipe que par le passé. Perturbé par le passage progressif d'un 4-4-2 à plat à un milieu à cinq, mais aussi par la progression remarquée de Marcos Llorente, Saul a découvert une situation rare ces dernières années à l'Atlético : se battre pour garder sa place.

Le joueur de 26 ans reste un très bon milieu, capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, de la récupération à la projection vers l'avant, jusqu'à la création. Mais dans un rôle plus axé sur la relance, son poids n'a pas été aussi crucial, d'autant qu'il n'est pas un 6 de métier. Dans le milieu du Barça Busquets – De Jong – Pedri, difficile de voir comment il pourrait s'intégrer immédiatement.

Le Barça fait-il une erreur ?

A croire que l’épisode Luis Suarez n’aura pas suffi. Encore une fois, le Barça se débarrasse d’une force vive pour renforcer un concurrent au titre. Cette fois-ci, il récupère un joueur en perte de vitesse dans un secteur où les besoins ne sont pas les plus visibles en contre-partie. Dit comme ça, difficile de crier au coup de génie. Mais l’essentiel est ailleurs pour le Barça : de par son salaire, sa valeur marchande et son ambition personnelle, les portes de sortie possibles pour le Français étaient extrêmement rares . Alors, quand l’option Atlético s’est présentée, le Barça n’a pas réfléchi longtemps.

A un poste où Lionel Messi continue de régner, dans un effectif dopé par les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay et le retour de blessure d’Ansu Fati, le profil de Grizou semblait être de trop. Son salaire, surtout, handicapait la marge de manœuvre des Blaugrana. Et son rendement, jusqu’ici très décevant, n’avait pas franchement de quoi faire regretter son départ. Le gâchis est réel mais le Barça a sans doute réussi ce qu’il cherchait avant tout : assainir une masse salariale devenue incontrôlable avec Bartoméu.

Antoine Griezmann dépité sous le maillot du Barça Crédit: Getty Images

En quoi est-ce nécessaire pour permettre la prolongation de Messi ?

Le FC Barcelone n'a pas le choix : pour pouvoir enregistrer des nouveaux contrats – des arrivées, comme des prolongations -, il doit rééquilibrer drastiquement ses comptes. Lourdement endetté, le club catalan n'a pas les moyens d'encaisser le salaire gargantuesque de Lionel Messi sans faire quelques concessions. Avec son salaire à plus de 20 millions d'euros net par saison et un rendement encore insuffisant sur le terrain, Antoine Griezmann fait figure de fusible de luxe pour faire des économies. Le voir quitter la masse salariale en échange du salaire de Saul pourrait permettre au Barça d'économiser 12 millions d'euros bruts annuels assure la Cadena Cope, une somme que le club pourra allouer au nouveau bail de sa star argentine.

La presse catalane s'accordait mercredi sur un contrat de cinq ans, avec un salaire réduit, tout du moins en apparence expliquait Mundo Deportivo. Cet engagement longue durée permettrait à Barcelone d'assurer une rémunération haute à Messi, mais étalée sur cinq ans, alors qu'il ne jouera probablement pas aussi longtemps au Camp Nou et embrassera ensuite un rôle d'ambassadeur du Barça lors de sa fin de carrière aux Etats-Unis.

Quid de Joao Felix ?

C’est l’inconnue de l’équation. Débarqué en grande pompe depuis Benfica en 2019, Joao Felix devait rentrer rapidement dans le costume de chef d’orchestre des Colchoneros. Le costume était trop grand et Simeone pas assez patient. Le talent intrinsèque du crack est déconcertant. Mais entre petits bobos, choix du coach pas toujours lisibles et irrégularité logique au vu de son âge, Felix n’a pas encore pris la dimension attendue. Le retour du boss Griezmann va-t-il faire de lui le grand sacrifié ?

Pas sûr. Si Pep Guardiola continue de le surveiller de près, le jeune Portugais est encore extrêmement populaire au sein du club colchonero où l’on voyait cette 3e saison comme celle à même de lui faire franchir un palier. Une association entre les deux hommes en soutien d’un Luis Suarez qui se marie parfaitement à leurs qualités a tout pour plaire sur le papier. Sauf si Simeone en décide autrement… Mais un tel alliage a tout pour marcher. Reste à rester fidèle à une philosophie offensive entrevue en Liga cette saison pour ne pas retomber trop vite dans des schémas passés…

Joao Felix et Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Liga "Ce type est un imbécile, un malade" : Ronaldo également visé par Florentino Pérez IL Y A UN JOUR