Ça fait mal", résume le quotidien Sport dont Messi fait évidemment la Une dans son édition ce mercredi. Depuis que le FC Barcelone a annoncé jeudi soir qu'il ne serait pas en mesure de prolonger le contrat de l'Argentin, l'institution blaugrana a vécu une descente aux enfers Le contraste est saisissant. D'un côté, les images de liesse à Paris pour l'arrivée de Lionel Messi qui ont tourné en boucle toute la journée de mardi sur les médias français. De l'autre, les Catalans inconsolables après le départ du génie du Barça. "", résume le quotidien Sport dont Messi fait évidemment la Une dans son édition ce mercredi. Depuis que le FC Barcelone a annoncé jeudi soir qu'il ne serait pas en mesure de prolonger le contrat de l'Argentin, l'institution blaugrana a vécu une descente aux enfers jusqu'à l'officialisation de la signature de Messi par le PSG mardi soir.

Pour la presse catalane, c'est la double peine. Que Messi soit parti, d'une part, mais aussi, peut-être même surtout, que ce soit pour le Paris Saint-Germain. "Ça fait mal aux supporters de Barcelone que l'Argentin ait dû partir et cela lui transperce le cœur que la destination choisie soit l'équipe française, contre laquelle la rivalité augmente un peu plus chaque jour qui passe, écrit le quotidien Sport dans un éditorial. Peut-être que Leo n'avait pas d'autre issue, que le PSG était le seul club en mesure de l'accueillir, mais ça fait doublement mal."

Un "chemin de croix"

Même son de cloche du côté du concurrent de Sport dans la presse catalane, le quotidien Mundo Deportivo. "C'est fini", écrit-il, en français dans le texte, sur sa Une du jour. Que la Pulga s'en aille à Paris a là aussi du mal à passer. "Le chemin de croix des 'culés' s'est conclu hier dans le Golgotha du Parc des Princes à Paris, écrit le média dans un éditorial publié sur son site internet. Dans ce stade où évoluent plusieurs stars que le Barça n'a jamais pu signer, et où Neymar s'est enfui en 2017, Leo Messi a signé son douloureux départ du Barça. C'est déjà officiel. Il est la propriété du club français, alors que le Barça avait en main la possibilité de la garder parmi les siens, au moins jusqu'en 2023."

La pilule a forcément du mal à passer. Le Barça a perdu son meilleur joueur, celui qui a remporté 35 titres au sein d'un club qu'il avait rejoint dès l'âge de 13 ans, celui qui a inscrit la bagatelle de 672 buts en 778 matches disputés sous le maillot blaugrana. Et il le voit partir au PSG, le club qui lui avait déjà arraché Neymar, et celui qui ne lui a jamais cédé Marco Verratti ou Marquinhos malgré les avances régulières des dirigeants catalans. Un vrai cauchemar que Barcelone doit digérer au plus vite. Dès dimanche, il aura un match délicat face à la Real Sociedad pour ouvrir son championnat.

Lionel Messi avec le président du PSG Nasser Al Khelaifi, le 10 août 2021 Crédit: Getty Images

