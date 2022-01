Contre toute attente, Dani Alves a fait son retour au FC Barcelone en novembre dernier à l'âge de 38 ans. Après l'arrière droit de la "Dream Team" de Pep Guardiola, qui a remporté deux Ligues des champions en 2009 et 2011, les Blaugrana peuvent-ils faire revenir Lionel Messi, parti libre au PSG l'été dernier ? Le récent champion olympique brésilien y croit et l'a fait savoir mardi soir dans un entretien accordé au média argentin Tyc Sports

"C'est le meilleur de l'histoire du football. C'est étrange d'être ici et de ne pas le voir, de ne pas l'avoir sur la ligne de touche. Je lui ai déjà dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit qu'ici. Il m'a dit la même chose quand je suis parti. Ce serait formidable s'il pouvait terminer sa carrière ici", a notamment indiqué l'ancien joueur de la Juventus Turin (2016-2017) et du Paris Saint-Germain (2017-19).

"Leo et Andrés sont deux joueurs spectaculaires. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, mais dans la vie on ne sait jamais", a-t-il notamment annoncé. Pour les supporters et les joueurs du Barça, l'espoir d'un retour de Lionel Messi est toujours permis.

"Messi ? C’est comme si la Joconde était au grenier et qu’on la sortait pour les grandes occasions"

