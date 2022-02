Son nom a circulé du côté du PSG ou de Chelsea en cette fin de mercato hivernal. Mais ce mardi 1er février, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. Sauf retournement de situation imprévu, l'ailier international français ne prolongera pas son contrat avec les Blaugrana d'ici juin prochain. Au cours d'une conférence de presse tenue dans la journée, Joan Laporta a ainsi chargé le champion du monde 2018.

Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club

"On lui a proposé une prolongation, avec une très bonne offre, a d'abord lâché le président du Barça. Il s'est ensuite avéré que c'était une question financière, qu'il en demandait plus... Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu'il n'ait pas accepté. Il a reçu une dernière offre d'un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n'est bon ni pour lui, ni pour le club.... On pense qu'il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué." Il y a deux semaines, la direction du Barça avait annoncé qu'elle ne comptait plus sur l'ancien joueur de Dortmund et l'avait invité à quitter le club "immédiatement".

"Avec Ousmane et ses agents nous avons débuté des conversations depuis le mois de juillet. Depuis tout ce temps, donc à peu près six mois. On a dialogué, on a parlé, on a fait plusieurs offres, on a essayé de trouver une solution pour que le joueur continue avec nous. Toutes les offres ont été systématiquement refusées par ses agents. Au 20 janvier, à onze jours d'entamer la dernière partie de son contrat, il nous paraît évident que le joueur ne souhaite pas continuer avec le FC Barcelone et qu'il n'est pas à 100% avec le projet du futur du Barça", avait notamment souligné Mateu Alemany, le directeur sportif en charge de l'équipe première.

