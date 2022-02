Ousmane Dembélé bientôt de retour sur le terrain avec le Barça ? Selon les informations du quotidien AS , Xavi aurait convaincu Joan Laporta, le président du club catalan, de réintégrer l'ailier international français dans le groupe des Blaugrana et la décision pourrait même être effective dès ce dimanche pour le match Barcelone-Atlético Madrid. En échec dans son objectif de faire prolonger l'ancien Rennais au-delà du 30 juin 2022, la direction barcelonaise avait alors annoncé le 20 janvier son souhait de ne plus le faire rejouer jusqu'à nouvel ordre

Ce même jour, Ousmane Dembélé n'avait pas été convoqué à Bilbao en Coupe du Roi (défaite 2-3) comme lors du déplacement à Alavés (victoire 1-0) trois jours plus tard. Alors que l'actuel cinquième de Liga est à un point de l'Atletico (quatrième), Xavi veut compter sur ses meilleurs joueurs pour tenter de se qualifier en Ligue des champions et d'aller le plus loin possible en Ligue Europa . Cette saison, le champion du monde a inscrit un but et réalisé deux passes décisives toutes compétitions confondues.