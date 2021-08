C'est une nouvelle qui devrait être officialisée ce vendredi après-midi. D'après les informations de L'Equipe, l'attaquant international français Karim Benzema s'apprête à prolonger son contrat d'une saison avec le Real Madrid, jusqu'en juin 2023. L'ancien Lyonnais est arrivé au club en 2009. La saison de Liga a débuté ce week-end et l'avant-centre a déjà marqué les esprits. Lors de la large victoire de siens, ce samedi, sur la pelouse d'Alavés (1-4), il a été l'auteur d'un doublé.

Benzema, cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real

Cet exercice 2021-2022 pourrait également lui permettre d'entrer encore en plus dans la légende. Avec un total de 281 réalisations, toutes compétitions confondues, il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène, à seulement neuf petites longueurs du quatrième, à savoir Carlos Santillana, et à 26 d'Alfredo Di Stefano, qui occupe la troisième marche du podium. Les deux premières places de ce prestigieux classement sont occupées par Cristiano Ronaldo (450 buts) et par Raul (323).

Après le départ de Lionel Messi, Benzema ne serait pas contre l'idée de décrocher également le symbolique titre de "Pichichi". Âgé aujourd'hui de 33 ans, l'international français pourrait bien terminer sa carrière au Real Madrid. Ce serait d'ailleurs ce que souhaiterait son président Florentino Perez. Il y a quatre ans, une clause de départ à un milliard d'euros avait même été intégré au contrat du Tricolore.

