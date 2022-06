Le "Je t'aime moi non plus" continue. Entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, difficile de trouver un terrain d'entente. Après plusieurs semaines de négociations, le temps commence à presser pour l'ailier international qui, selon L'Equipe , samedi, et alors que les rumeurs l'envoyaient déjà au Paris Saint-Germain ou à Chelsea, souhaiterait rester un peu plus longtemps en Catalogne.