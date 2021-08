C'est une histoire de gros sous. Le départ de Lionel Messi annoncé par voie de communiqué, jeudi, par le FC Barcelone a retourné la planète foot . Pourtant, cette impossibilité de prolonger l'Argentin était déjà sous-jacente depuis plusieurs mois, en raison d'un point de règlement du championnat espagnol qui empêche même le Barça, compte tenu de ses finances actuelles, de recruter ses prises du mercato estival Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero.

Dans son communiqué annonçant le départ de la Pulga, le club catalan a précisé qu'il n'avait pu conserver sa star, pourtant prête à baisser son salaire de moitié, à cause d'"obstacles économiques et structurels liés au règlement de la Ligue espagnole". En effet, malgré plusieurs tentatives de négociations avec le président de la Liga Javier Tebas, le Barça n'a obtenu aucun aménagement du règlement du championnat en sa faveur. En l'état, le FC Barcelone, endetté à hauteur de plus d'un milliard d'euros, est contraint de libérer 187 millions d'euros de sa masse salariale avant de signer officiellement de nouvelles recrues.

Le Barça a refusé un accord pouvant rapporter 270 millions d'euros

Conséquence directe, Messi pourrait poursuivre sa carrière ailleurs, tandis que Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, tous trois recrutés en juin dernier, n'ont encore aucune assurance d'évoluer sous le maillot blaugrana cette saison. Afin d'éviter cette catastrophe, les instances barcelonaises avaient la possibilité d'approuver un accord signé mercredi entre la Liga et le fonds d'investissement CVC Capital Partners, afin que ce dernier rachète environ 10% de son capital pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Le but étant que de l'argent provenant de cet accord retombe dans les caisses des clubs espagnols. Mais le président barcelonais Joan Laporta a finalement refusé cet accord , se privant ainsi de 270 millions d'euros.

"Le Club considère que la signature d’un contrat d’un demi-siècle est inappropriée face aux incertitudes qui entourent toujours le monde du football, a déclaré dans un communiqué le FC Barcelone. Les termes du contrat de LaLiga condamnent l’avenir du FC Barcelone en matière de droits audiovisuels. Le FC Barcelone fait donc part de son étonnement face à un accord promu par LaLiga dans lequel il n’a pas pris en compte la position des équipes, comme le FC Barcelone lui-même, et n'évalue pas les avantages et les inconvénients dans un scénario qui pose de nombreuses questions telles que la période de post-pandémie"

Dans tous les cas, le dégraissement des comptes de l'organisation catalane passera par de nouvelles ventes de joueurs. Junior Firpo, parti à Leeds, Jean-Clair Todibo, acheté par Nice, et Carles Alena, en partance pour Getafe, ont déjà permis de dégager 28,5 millions d'euros. Mais il faudra un effort bien plus soutenu encore pour conserver leurs trois recrues phares d'un mercato qui restera, à coup sûr, dans l'histoire du Barça. Auquel cas, les recrues catalanes pourraient se retrouver dans une situation plus que délicate..

