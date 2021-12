Anthony Martial avait quitté Monaco en 2015 pour 60 millions d'euros (hors bonus) et l'étiquette de l'un des plus grands espoirs du football européen. Et si sa carrière a connu quelques pics, elle n'est à la hauteur ni de l'investissement colossal consenti par les Red Devils ni des promesses qu'il avait semées jusqu'ici. Avec seulement dix matches et à peine 200 minutes de jeu en Premier League cette saison, l'ancien Monégasque voit son statut s'effriter et sa carrière tourner au vinaigre. Ole-Gunnar Solskjaer ne lui faisait plus confiance et ce n'est pas Ralf Rangnick qui va le relancer. Barré par Rashford, Ronaldo, Sancho et même Cavani et Greenwood, l'international français a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Anthony veut quitter le club en janvier", a indiqué vendredi Philippe Lamboley, qui représente l'attaquant, à Sky Sports News. "Il a simplement besoin de jouer [...] et je parlerai au club bientôt." Une sortie qui n'a pas tardé à éveiller les intérêts de clubs en mal d'attaquants. Parmi eux, le FC Barcelone, qui cherche des renforts offensifs après la retraite anticipée de Sergio Aguero, ", a indiqué vendredi Philippe Lamboley, qui représente l'attaquant, à Sky Sports News. "" Une sortie qui n'a pas tardé à éveiller les intérêts de clubs en mal d'attaquants. Parmi eux, le FC Barcelone, qui cherche des renforts offensifs après la retraite anticipée de Sergio Aguero, comme nous l'apprend Sport ce dimanche . Si Ferran Torres reste la priorité absolue des Catalans, le dossier est autrement plus compliqué que Martial. Le Citizen coûte près de 60 millions d'euros bonus compris. Si le contrat de Martial court jusqu'en 2024, il pourrait se relancer sous forme de prêt à moindre coût. Même si son colossal salaire (près de 12,5 millions d'euros par an) est un vrai obstacle.

Everton, l'autre piste

Le Liverpool Echo lance une autre piste ce dimanche puisqu'Everton, confronté à quelques blessures dans son secteur offensif, serait intéressé par le Mancunien. Enfin, en France selon RMC, Lyon verrait d'un bon œil le rapatriement de Martial là où tout a commencé. Mais là-encore, difficile d'imaginer l'OL capable de s'aligner sur les émoluments pharaoniques de son ancien joueur. Si sa carrière patine, des opportunités existent. Mais il lui faudra sans doute faire quelques concessions pour retrouver du temps de jeu…

