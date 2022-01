C'est un nom qu'on avait fini par oublier, ou presque. Marcelo Bechler l'a remis au goût du jour lundi soir. Le journaliste brésilien qui s'était rendu célèbre en annonçant en premier le transfert de Neymar au PSG a révélé des contacts entre le FC Barcelone et Oscar. Désormais âgé de 30 ans, le milieu offensif brésilien avait défrayé la chronique en quittant Chelsea pour le Shanghai Port en 2017. Avec à la clé, un transfert de 60 millions d'euros, record qui tient toujours sur le marché asiatique. Depuis son départ, il avait quasiment disparu des radars en Europe.

Le manque de visibilité du championnat chinois sur le Vieux Continent explique en partie pourquoi Oscar est quasiment retombé dans l'anonymat. Si l'ancien meneur des Blues est sorti de la scène internationale, c'est aussi parce qu'il n'a plus jamais été convoqué en sélection brésilienne depuis son départ de Premier League. Sa dernière convocation sous le maillot auriverde remonte à octobre 2016, pour des rencontres de qualification au Mondial 2018 face à la Bolivie et au Venezuela. Et sa dernière apparition à novembre 2015, avec une entrée en fin de match face au Pérou.

Pas une priorité pour le Barça

Titulaire indiscutable de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2014, deux fois champion d'Angleterre et vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea, club avec lequel il a signé 38 buts et 37 passes décisives en 203 matches toutes compétitions confondues, Oscar s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs de la Ligue chinoise depuis 2017. Sacré champion en 2018, il totalise 50 buts et 93 passes décisives en 170 matches disputés avec Shanghai Port, club dont il est le capitaine. Malgré la crise sanitaire, qui a entraîné le départ de nombreux joueurs du championnat, il est resté en Chine et demeure l'un des joueurs étrangers les plus renommés du pays.

Mais cela fait déjà un moment qu'Oscar essaie de retrouver l'Europe. Pourquoi pas à Barcelone. Le club catalan, qui avait déjà fait une première approche l'an dernier, est donc revenu à la charge selon Marcelo Bechler. Des contacts auraient été renoués avec Kia Joorabhcian, l'agent de Philippe Coutinho, justement pour remplacer le joueur brésilien parti en prêt à Aston Villa. Mundo Deportivo a confirmé l'intérêt du Barça pour l'ancien joueur de Chelsea, sous contrat avec Shanghai Port jusqu'en juin 2024.

Le quotidien catalan précise cependant que cette piste n'est pas prioritaire. Déjà parce que la marge du Barça sur le marché des transferts est limitée. La prolongation de Samuel Umtiti pour permettre l'inscription de la recrue Ferran Torres illustre assez bien le phénomène. Aussi parce que le club blaugrana est bien fourni dans l'entrejeu, un secteur où les jeunes pousses barcelonaises se révèlent au fur et à mesure, de Pedri à Nico en passant par Gavi. Mais le mercato hivernal est encore loin d'être terminé, et la perspective d'un retour d'Oscar en Europe n'est pas à écarter.

