C'est son premier coup sur le mercato, et c'est un joli coup. Le Real Madrid s'est offert un renfort de choix en défense en recrutant Antonio Rüdiger, dont l'arrivée dans la capitale espagnole a été officialisée jeudi. Il n'a pas eu à débourser le moindre euro en indemnité de transfert pour l'international allemand, en fin de contrat avec Chelsea. A moindre frais, il a enrichi son secteur défensif. Avec toutes les conséquences que cela implique : une concurrence accrue qui fera fatalement des déçus, et de nouvelles perspectives tactiques pour Carlo Ancelotti.

La concurrence : Mendy, victime collatérale ?

Le recrutement d'un défenseur central comme Rüdiger pourrait éventuellement constituer une menace pour les deux titulaires de la charnière du Real dans le 4-3-3 d'Ancelotti : Eder Militão et David Alaba. Ce n'est pas vraiment la tendance qui se dégage. L'option la plus probable, c'est de voir l'Allemand associé à Militão dans l'axe de la défense madrilène sans qu'Alaba perde un statut de titulaire pour autant. Le polyvalent Autrichien est pressenti pour basculer au poste d'arrière gauche, actuellement occupé par Ferland Mendy.

L'ancien Lyonnais serait ainsi la victime collatérale de l'arrivée de Rüdiger. Mais il ne part pas battu d'avance pour autant. Le Français a prouvé son importance dans le système d'Ancelotti. Titulaire indiscutable sur la gauche de la défense madrilène, il a offert des garanties de fiabilité à une défense madrilène qui en manquait quand Marcelo était titulaire au poste. C'est la raison majeure pour laquelle Ancelotti l'aligne de manière quasiment systématique dans son onze de départ. Ainsi, Mendy a apporté une solide contribution à la saison éclatante du Real, champion d'Espagne et d'Europe.

Mais la concurrence de Marcelo n'est pas la même que celle qui l'attend avec Alaba. Le profil très offensif et les lacunes défensives du Brésilien, dont le départ a été acté après 16 ans de bons et loyaux services, jouait en faveur de Mendy. Alaba est plus complet. Sa capacité à jouer aussi bien dans l'axe que sur un côté de la défense dit tout de sa maîtrise de l'art de défendre. Et la qualité de son apport offensif, par la qualité de ses passes, de ses centres et de ses frappes, explique en partie pourquoi Alaba sait aussi être performant dans l'entrejeu. Et pourquoi se retrouver en concurrence avec l'Autrichien ressemble au pire scénario pour Mendy.

Le système : la défense à trois, oui, mais…

Le cas échéant, un changement de système peut éventuellement faire les affaires de Mendy. La perspective de voir le Real passer à un schéma à trois défenseurs centraux ferait du latéral tricolore la première option de Carlo Ancelotti en tant que piston sur le côté gauche. Dans cette configuration, Alaba occuperait vraisemblablement le côté gauche du trio défensif madrilène, Rüdiger le côté droit et Militão l'axe. Une option crédibilisée notamment par la qualité de relance de l'Autrichien et de l'Allemand sur les sorties de balle.

Mais pas seulement. Si le Real s'est attaché les services de Rüdiger, c'est parce que l'Allemand sort certainement des deux saisons les plus abouties de sa carrière avec Chelsea. Son niveau de performance s'est élevé avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc londonien il y a un an et demi. Et le choix de l'ancien entraîneur du PSG d'aligner une défense à trois n'y est pas étranger. Rüdiger semble assez nettement plus à l'aise dans ce système que dans une ligne défensive à quatre éléments. Cela justifierait un changement de système de Carlo Ancelotti.

Mais l'entraîneur du Real ne le voit pas forcément de cet œil. Il a toutes les raisons de conserver un schéma en 4-3-3 qui a permis au club madrilène de dominer l'Espagne et l'Europe cette saison. L'Italien n'est pas non plus un adepte d'un système à trois défenseurs centraux. Sur l'ensemble de sa (longue) carrière d'entraîneur, il ne l'a quasiment jamais utilisé. Ce n'est arrivé, occasionnellement, que quand il officiait à Everton. Mais au Real, que ce soit lors de son premier ou de son deuxième mandat, au Bayern, à Naples, au PSG, à Chelsea ou à Milan, "Carletto" a systématiquement aligné des défenses à quatre éléments.

Cela fait partie des principes de jeu de l'Italien. Ils lui ont permis de connaître tellement de succès que la perspective de le voir bouleverser son système semble hautement improbable. Même avec l'arrivée de Rüdiger. Elle est davantage destinée à lui permettre de disposer d'une profondeur d'effectif plus importante en défense et d'élargir son éventail tactique avec des profils plus variés. La venue de l'international allemand change certainement un peu la donne au Real. Mais elle rappelle surtout que les places sont très chères à la Maison Blanche.

