Le Real Madrid a visiblement décidé de prendre l'accent français. Après Karim Benzema, Ferland Mendy ou encore plus récemment Eduardo Camavinga, le club madrilène souhaite de nouveau piocher dans le made in France. En plus de Kylian Mbappé, dont le bras de fer avec le PSG ne semble finalement pas encore gagné , les Merengues ameraient recruter un autre Bleu, mais lui depuis peu : Aurélien Tchouaméni. Une piste pas vraiment nouvelle, mais désormais plus concrète que jamais.