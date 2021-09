Un temps annoncé à la Juventus Turin cet été, Miralem Pjanic rejoint le Besiktas Istanbul sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. "Le FC Barcelone et Besiktas ont trouvé un accord concernant le prêt de Miralem Pjanic jusqu'au 30 juin 2022", a écrit le club catalan sur son site. Pjanic, 31 ans, avait été recruté par Barcelone pour 60 millions d'euros à l'été 2020, en provenance de la Juventus où il jouait depuis 2016.

L'ancien joueur de Lyon et de l'AS Rome a disputé trente matches avec Barcelone la saison dernière, dont seulement 19 en championnat, et n'a pas joué une seule minute lors des trois premières journées de Liga cette saison. "Nous souhaitons la bienvenue à Miralem Pjanic qui va rendre d'importants services à notre club et à la famille Besiktas", a déclaré le club turc. Selon Radio Catalunya, Pjanic a baissé son salaire de 60% avec le Barça avant de partir, gagnant désormais 3,2 millions d'euros par an. Le club truc paiera une partie (2,75 millions) lors de ce prêt.

