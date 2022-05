C'est un cirque qui dure depuis de longs mois mais qui touche bientôt à sa fin. Chaque mot sorti de la bouche de Kylian Mbappé est analysé, décortiqué et (sur)interprété par la presse espagnole. Son discours lors des trophées UNFP, où il fut élu sans surprise meilleur joueur de l'année , n'a évidemment pas fait exception et les médias ibériques, qui n'ont jamais vraiment douté de l'arrivée du champion du monde au Real Madrid, sont formels : ce n'est plus qu'une question de jours pour que Mbappé rejoigne Madrid.