Une course contre la montre pour al-Khelaïfi et Leonardo

L'Equipe ce mardi ("On ne sait jamais ce qui peut se passer" dans le monde du football, a-t-il glissé), le désir de Mbappé de tourner la page pour rejoindre le Real Madrid semble toujours bien présent à l'heure actuelle, malgré l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. Et le club madrilène suit évidemment tout cela avec une attention bien particulière. "Kylian a encore une fois démontré sa grande personnalité. Ses déclarations montrent que Madrid a agi avec honnêteté et transparence. Kylian suit la feuille de route fixée pour sa signature", a même confié un membre "important" du club au quotidien Même s'il n'a pas totalement fermé la porte à une prolongation dansce mardi ("" dans le monde du football, a-t-il glissé), le désir de Mbappé de tourner la page pour rejoindre le Real Madrid semble toujours bien présent à l'heure actuelle, malgré l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. Et le club madrilène suit évidemment tout cela avec une attention bien particulière. "", a même confié un membre "important" du club au quotidien AS ce mardi.

Le Real Madrid se tient donc à l'affût. Et n'a plus que quelques semaines à attendre. Le premier janvier prochain, Mbappé, qui sera libre en juin 2022, pourra se mettre d'accord avec n'importe quel club pour son prochain contrat. Sans avoir à attendre l'aval du PSG cette fois-ci. Et Florentino Perez est persuadé de son coup cette fois-ci. En attendant, Nasser al-Khelaïfi et Leonardo disposent d'un peu plus de deux mois pour tenter de faire changer d'avis l'ancien Monégasque. La course contre la montre a déjà commencé !

