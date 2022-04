Bah oui, pourquoi pas ?", répond-il ainsi au quotidien Karim Benzema en resterait presque surpris. Oui, l'attaquant français a toujours cru que son équipe était capable de renverser le PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Même après une défaite au match aller (1-0) et score à remonter (0-1) à la mi-temps du retour. "", répond-il ainsi au quotidien L'Equipe au sujet de l'espoir qui demeurait au sein de son vestiaire après 45 minutes au Bernabeu.

"À la mi-temps, j'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde : "Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d'attaquer. C'est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille", révèle l'international français. Je ne sais pas comment les gens voient le foot, mais ce n'est pas parce que tu as la possession que tu domines. Le PSG n'a pas une possession qui va vers l'avant pour dominer (...) Quand tu les presses, que tu leur mets de la densité, que tu ne les laisses pas sortir, c'est bon. Leur stratégie, c'est Verratti, il fait tout le jeu. Si tu le presses bien, ils passent à une autre stratégie et ce n'est pas pareil. Le secret, c'est de les presser."

Avec Mbappé, on marquerait le double de buts

Forcément j'y repense souvent, je revois les images défiler, confie-t-il à . Un état de grâce ? Oui, c'est ça. Je pense que si j'avais tenté de marquer encore, j'aurais pu mettre un ou deux buts de plus." Bingo. En 17 minutes chrono, les Merengues renversaient les coéquipiers de Lionel Messi. Et bien évidemment grâce à Karim Benzema, auteur d'un triplé exceptionnel. ", confie-t-il à L'Equipe

Il pourrait être le troisième élément de l'attaque du Real avec Vinicius et moi ?Oui, je le dis souvent. J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple !", s'est-il amusé. Ici Madrid, à vous Paris. Enfin, "KB9" en a profité pour lancer (encore) un appel du pied à Kylian Mbappé, son coéquipier en Bleu... et bientôt au Real Madrid ? Si l'attaquant du PSG a assuré, dimanche soir, que sa décision n'était pas prise , Benzema aimerait le voir rejoindre la capitale espagnole. "", s'est-il amusé. Ici Madrid, à vous Paris.

