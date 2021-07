Raphaël Varane s'apprête à tourner la page. Après une décennie sous les couleurs du Real Madrid, le défenseur français a décidé d'y mettre un point final cet été pour accepter la cour de Manchester United. Selon les médias britanniques, les Red Devils vont débourser aux alentours de 50 millions d'euros pour recruter le champion du monde 2018. De son côté, L'Equipe parle de 45 millions d'euros + bonus. Le RC Lens, lui, pourrait encaisser une légère partie dans le cadre de l'indemnité FIFA de formation.

Un salaire doublé ?

En signant à Manchester, Varane va doubler son salaire d'après le quotidien : 250.000 euros par semaine, soit comme son (futur) coéquipier Harry Maguire. Au Real, l'international tricolore touchait environ 6,5 millions d'euros par an. Malgré une ultime tentative de Carlo Ancelotti, qui a presque tout fait pour le convaincre de rester, Varane, dont le contrat expirait l'an prochain, avait visiblement besoin d'un nouveau challenge.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

L'officialisation du deal n'est vraisemblablement pas pour tout de suite, notamment en raison de la quarantaine imposée en Angleterre dans le cadre des restrictions liées au Covid-19. Lundi, Sky Italia annonçait que la visite médicale pourrait toutefois voir lieu dans les "48 prochaines heures", soit d'ici mercredi. C'est certain, l'union entre Manchester United et Raphaël Varane n'est plus qu'une question de temps.

