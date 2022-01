Son départ était annoncé depuis des mois. Mais finalement, Samuel Umtiti va rester au FC Barcelone. Non sans surprise, le club catalan a annoncé la prolongation du défenseur français jusqu'en... 2026 ! Avec une précision de taille : "une baisse de salaire concernant l'année et demie qu'il allait percevoir selon son contrat précédent". "Avec cette opération, le Club prolonge le contrat du joueur et ne doit pas augmenter le salaire de celui-ci", indique le Barça.

Pour faire simple, donc : Umtiti a donc rallongé le contrat et, probablement, étalé son salaire sur la durée. "Le FC Barcelone tient à remercier publiquement Samuel Umtiti pour l'effort et l'affection envers le Club dont il a fait preuve. Le Club blaugrana augmente ainsi son 'fair-play' financier et pourra inscrire Ferran Torres à la Ligue de Football Professionnel Espagnol", précise également le club catalan, qui va pouvoir faire jouer sa nouvelle recrue Ferran Torres en respectant les règles du fair-play financier.

