Et si le Barça bâtissait sa renaissance sur Erling Haaland ? C'est en tout cas un sérieuse possibilité selon le média espagnol Deportes Cuatro. L'objectif numéro un de Joan Laporta est la venue du Norvégien cet été, et le président du club serait plutôt optimiste. Entre la volonté du buteur de Dortmund de ne pas évoluer aux côtés d'un joueur comme Kylian Mbappé la saison prochaine et les excellentes relations que Laporta entretient avec l'agent du joueur, Mino Raiola, les Blaugranas pourraient avoir de bonnes chances de rafler la mise.

Une promesse entre Laporta et Raiola ?

Un tel transfert estival se prépare dès l'hiver. Le 13 décembre, le président blaugrana a rencontré Mino Raiola, réunion lors de laquelle les bases auraient été bâties pour le futur transfert de la pépite de 21 ans. Depuis, les deux hommes maintiendraient des contacts fréquents pour faire avancer le dossier, jusqu'à conclure un pacte : si Barcelone réunit les fonds pour réaliser le transfert, Haaland sera Catalan la saison prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirme Deportes Cuatro.

Les bases de l'opération auraient déjà été discutées, un transfert à plus de 100 millions d'euros a été évoqué, pour un salaire qui tournerait autour des 30 millions bruts. Seule solution pour le FC Barcelone : vendre massivement. Déjà que l'inscription de la récente recrue Ferran Torres dans l'effectif est conditionnée à un allègement de la masse salariale, le dégraissage va devoir être plus qu'important pour intégrer un tel salaire. Mais un transfert de cet acabit pourrait relancer le club sportivement et économiquement, en créant une nouvelle rivalité sur le modèle Ronaldo/Messi, que les fans de football se languiraient de suivre, entre Kylian Mbappé et Erling Haaland.

