Un coup de tonnerre… suivi d'un autre ? L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain était LE sujet majeur du mercato ces derniers jours. Elle a, qui plus est, remis un coup de fouet au dossier Kylian Mbappé, dont l'avenir n'est toujours pas réglé à un an de sa fin de contrat dans la capitale. Prolongera, prolongera pas, partira libre… Le feuilleton traîne en longueur. Mais une réponse pourrait enfin arriver dans les prochains jours.

Florentino Perez serein pour l'été prochain

La Cadena Ser indique en tout cas que le Real Madrid, prétendant le plus sérieux de l'ancien Monégasque depuis des années déjà, s'apprête à passer à l'attaque. Une offre de 120 millions d'euros serait ainsi en préparation pour cet été, alors que l'entourage du joueur aurait indiqué que l'attaquant français communiquera lundi sur son avenir.

Si Paris refuse cette offre, le Real ne s'affolera pas. Florentino Perez serait en effet certain de pouvoir récupérer le joueur gratuitement dans un an si celui-ci ne venait pas cet été. Le club espagnol s'avance visiblement déterminé et serein. A Paris (et Mbappé) de jouer.

