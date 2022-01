Football

Mercato - Vinicius est-il vraiment le joueur le plus cher du monde ?

LIGA - Comme chaque trimestre, le CIES a rendu public son classement des joueurs les plus chers au monde. En ce début d'année 2022, c'est Vinicius Jr qui domine un Top 5 où la jeunesse et les contrats en place font grimper les prix. Pour autant, ce classement est-il représentatif ? Pas sûr selon Martin Mosnier et Cyril Morin qui en débattent dans Mercredi Mercato.

00:05:29, il y a une heure