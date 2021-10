Et de trois. Si tout n'allait pas bien, loin de là, jusqu'ici, le FC Barcelone était parvenu à arriver au mois d'octobre sans défaite en Liga. Six matches, trois succès, trois nuls, on avait connu (bien) meilleur comme bilan mais enfin, tout n'était pas à jeter. Depuis le 2 octobre, le Barça a joué quatre matches de championnat pour trois défaites, face à l'Atlético de Madrid, le Real et enfin le Rayo Vallecano ce mercredi soir (1-0). La preuve que le mal est désormais profond… même si Ronald Koeman fait encore l'autruche.

Le Barça qu'a eu à affronter le Rayo avait pourtant de quoi être dangereux. Certes, Ansu Fati n'était pas là mais pour la première fois, le duo Memphis Depay-Sergio Agüero, qui fêtait là sa première titularisation, était aligné ensemble au coup d'envoi. On a finalement très peu vu le Néerlandais et l'Argentin échanger et c'est bien de l'ancien Lyonnais qu'est venu le plus clair du danger. C'est-à-dire pas grand chose finalement. Surtout en première période puisque les Catalans n'ont pas cadré la moindre frappe avant de rentrer aux vestiaires.

Depay rate même un penalty

"Nous avons eu du mal à entrer dans le match lors des 15 premières minutes, a concédé Koeman. Mais à partir de là, nous avons eu le contrôle de la partie. Nous avons eu des occasions". Ce fut vrai à partir de la... 60e minute puisque Nico et Agüero (deux fois) ont un peu fait trembler la défense des joueurs de la banlieue de Madrid. Sans toutefois inquiéter réellement Dimitrievski, leur gardien. Et quand Memphis Depay a voulu se faire justice lui-même après le penalty qu'il avait provoqué, le gardien macédonien s'est interposé.

"On a eu des occasions et un penalty, mais on manque un peu de tout. En général, on ne joue pas de mauvais matches, nuance Sergio Busquets, coupable d'une perte de balle sur le but de Radamel Falcao. [...] Il y a beaucoup de choses qui permettent à l'adversaire de l'emporter. Nous sommes tous dans le même bateau et c'est la faute de tout le monde. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes une équipe et nous devons le montrer quand nous gagnons et quand nous perdons".

Memphis Depay et son penalty raté Crédit: Getty Images

Installée en 4-3-3 avec une nouvelle fois Dest ailier droit, l'équipe du Barça a eu la possession sans savoir quoi en faire. Faisant parfois peine à voir tant elle manquait de génie. L'entrée du jeune Gavi n'y a rien changé. "Nous avons des joueurs qui peuvent marquer des buts. Je ne peux pas me plaindre de l'équipe, assure Koeman. Vu les opportunités que nous avons eues, le résultat n'est pas juste." Effectivement, le Rayo Vallecano n'a pas montré beaucoup plus que son adversaire mais il aurait pu, sur des contres mieux sentis, faire le break.

Agüero a toujours été un buteur, Memphis met 15-20 buts par saison

"Je pense que nous ne méritions pas la défaite, abonde un Coutinho encore très moyen. Nous devons continuer à garder la tête haute et à travailler ensemble. C'est négatif de perdre ces matchs, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons." Cette situation, c'est celle d'une équipe en souffrance, malade. Loin du Camp Nou, c'est encore pire puisque le Barça n'a inscrit qu'un but en quatre matches tout en cadrant huit frappes en tout et pour tout. Vraiment pas un bilan reluisant donc.

"(Sergio) Agüero a toujours été un buteur, Memphis (Depay), cela fait des années qu'il marque 15-20 buts par saison... Ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas le jeu... C'est un problème de ne pas marquer de buts", s'entête pourtant à répéter Ronald Koeman. La méthode coué toujours donc. Jusqu'à quand ? Peut-être que les dirigeants du FC Barcelone ont la réponse. Avec une neuvième place et trois défaites en plus de trois nuls en dix sorties, ça ne va objectivement pas fort du côté de la Catalogne. Ronald Koeman résistera-t-il encore longtemps ?

